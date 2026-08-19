Exdirector de Meta responsabiliza a Zuckerberg de priorizar beneficios sobre seguridad infantil

El del exdirector de ingeniería Arturo Béjar, señaló directamente al presidente ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, como responsable de una cultura corporativa que habría relegado la protección de los menores en favor de la rentabilidad y la participación de los usuarios durante el juicio contra Meta Platforms en la corte federal de Oakland, California.

Béjar, que trabajó en Meta entre 2009 y 2015 y luego como colaborador independiente entre 2019 y 2021, aseguró que Zuckerberg participaba de manera cercana en la mayoría de las decisiones estratégicas y que la estructura jerárquica de la empresa garantizaba que los cambios en los productos solo se producían si él los ordenaba.

Si Mark convierte algo en una prioridad, se mueven montañas en cuestión de meses”, declaró ante el tribunal.

El exdirectivo es el primer testigo en el proceso iniciado por una coalición de estados, entre ellos California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que acusan a Meta de diseñar Facebook e Instagram para enganchar a los usuarios jóvenes, fomentando problemas de salud mental como ansiedad, depresión e incluso casos de suicidio. Además, sostienen que la empresa recopiló ilegalmente datos de menores de 13 años, infringiendo la legislación federal.

Meta niega las acusaciones y ha señalado que las opiniones de Béjar exceden el alcance de su trabajo. Sin embargo, su testimonio refuerza las críticas que ya había expresado en 2023 ante una comisión del Senado estadounidense, donde afirmó que la compañía era consciente del acoso y otros perjuicios que sufrían los adolescentes en sus plataformas, pero no actuó para solucionarlos.

Durante su declaración, Béjar explicó que las métricas internas como las “interacciones sociales significativas” y los “usuarios activos diarios” eran utilizadas para recompensar a los empleados, lo que en la práctica significaba dar prioridad al tiempo de uso y a los beneficios por encima de la seguridad.

Todos los caminos conducen al tiempo de uso de la aplicación. En ese contexto, la seguridad siempre quedó en un segundo plano”, , afirmó.

El exdirector también cuestionó la herramienta que Meta ha presentado como prueba de sus esfuerzos por proteger a los menores ya que la función que anima a los usuarios a tomarse un descanso. Según Béjar, estaba “diseñada para fracasar”, ya que no era la configuración predeterminada y los recordatorios podían ser fácilmente ignorados.

Otro punto crítico de su testimonio fue la política de “no preguntes, no digas” aplicada por la empresa respecto a los usuarios menores de 13 años. Béjar aseguró que Meta dispone de tecnología para detectar y exigir la verificación de millones de cuentas sospechosas de pertenecer a menores, pero que optó por ignorar el problema porque resultaba económicamente rentable a largo plazo.

Donde están los niños más pequeños es donde estarán los usuarios en el futuro”, señaló.

El juicio, que se prevé dure seis semanas, podría tener consecuencias significativas para Meta y para la regulación de las plataformas digitales en Estados Unidos.

Se espera que el propio Mark Zuckerberg declare ante el tribunal, en un proceso que busca determinar si la empresa diseñó deliberadamente sus productos para maximizar la adicción de los menores y si ocultó información sobre los riesgos que enfrentaban.

Con información de Reuters.