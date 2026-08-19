Fallece el jefe de inteligencia de Ecuador y seis personas más tras desplome de helicóptero 

El director general del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), Michele Sensi-Contugi, falleció este miércoles en un accidente aéreo ocurrido en el monte Ololokwe, en el condado de Samburu, Kenia. El funcionario se encontraba de vacaciones y viajaba en un helicóptero turístico que se estrelló cuando se dirigía hacia la Reserva de Loisaba.

De acuerdo con un informe policial, en el siniestro murieron el piloto y seis pasajeros, todos turistas. La aeronave, un Eurocopter EC130 B4 con matrícula 5Y-GYM, conocida como Lady Lori, se incendió tras el impacto alrededor de las 09:13 horas.

Según el canal keniano Maisha TV, el helicóptero volaba desde la reserva natural Loisaba Conservancy hacia Ewasonyiro y trataba de aterrizar en la montaña, pero terminó calcinado en una zona remota y de difícil acceso.

La agencia de turismo de lujo &Beyond, que operaba el vuelo, confirmó que el helicóptero transportaba a sus huéspedes y señaló que las autoridades locales investigan las causas del accidente.

La Presidencia de la República de Ecuador emitió un comunicado oficial en el que expresó su pesar por el fallecimiento:

En este momento de profundo dolor, el Gobierno Nacional extiende sus más sentidas condolencias a sus familiares, seres queridos y allegados, a quienes acompañamos con respeto, solidaridad y afecto”

La vicepresidenta María José Pinto expresó su pesar con un mensaje de solidaridad:

“Solo quiero abrazar con todo mi cariño al Presidente, a su familia y, especialmente, a las familias de Michele y Stephany. Que en estas horas tan difíciles encuentren fortaleza, serenidad y consuelo”

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, también reaccionó en redes sociales:

Difícil pronunciarse cuando sigues incrédulo por la noticia de una tragedia como esta. Hoy partieron muy pronto Michele y Stephany”

Luque añadió que pensaba en la familia del director del CIES, “especialmente en sus hijos y sus padres”, y transmitió sus condolencias.