Condenan en Texas a hombre por encabezar esquema de contrabando de piezas de armas hacia México

Un jurado federal declaró culpable a Chandler Britain Bradford, de 37 años y residente en New Braunfels, Texas, por su participación en un esquema multimillonario de contrabando de piezas de armas de fuego hacia México y conspiración para cometer lavado de dinero.

La la sentencia contra el ciudadano estadounidense se realizó tras un juicio de una semana, en el que se presentaron pruebas que lo vinculan directamente con el suministro ilegal de componentes para la fabricación de miles de rifles semiautomáticos.

De acuerdo con los documentos judiciales, Bradford proporcionó piezas, herramientas y asesoría técnica a un ciudadano mexicano residente en Monterrey, Nuevo León, suficientes para armar aproximadamente 5,700 rifles semiautomáticos. El acusado carecía de licencia para exportar piezas de armas de fuego desde Estados Unidos y recibió más de 3.5 millones de dólares por su participación en la operación.

El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, destacó la gravedad del caso:

Chandler Bradford desempeñó un papel clave en un plan complejo, sabiendo que los cárteles de la droga utilizaban las armas de fuego que él traficaba para asegurar su territorio y las rutas que usan habitualmente para introducir drogas en Estados Unidos. Al igual que los cárteles, a Bradford solo le importaba el dinero que ganaba con su actividad delictiva y no le importaban las numerosas vidas estadounidenses que se verían perjudicadas como resultado de su operación”

Por su parte, Michael Weddel, agente especial a cargo de la ATF en Houston, subrayó:

Esta condena demuestra las consecuencias del tráfico ilegal de armas de fuego y sus componentes a través de nuestras fronteras. El acusado proporcionó los medios y la experiencia necesarios para facilitar la fabricación ilegal de miles de armas de fuego destinadas a un mercado criminal en México, todo ello con fines de lucro”

El caso involucra a varios coacusados. José Francisco García-Cervantes y Ricardo Rodríguez-Sotelo fueron sentenciados a prisión federal en enero de 2025. Otros dos, Troy Vernon Erbe y Jesús Guzmán-Delgado, se declararon culpables. Sin embargo, dos presuntos conspiradores, Julio Gómez-Mendoza y Octavio Quiroga-Trevino, permanecen prófugos.

Chandler Britain Bradford fue declarado culpable de siete cargos: conspiración para contrabandear mercancías desde Estados Unidos, conspiración para transferir armas de fuego para su uso en un delito grave, cuatro cargos de complicidad en contrabando y conspiración para cometer lavado de dinero.

Bradford enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión federal, que será determinada por un juez de distrito tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.