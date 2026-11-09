Nvidia investiga espionaje chino a CEO tras admitir infidelidad

La empresa tecnológica Nvidia abrió una investigación independiente sobre presuntas operaciones de inteligencia extranjera relacionadas con su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang, luego de reportes que señalan una posible filtración de información hacia China. El gobierno de Pekín rechazó las acusaciones y calificó la versión de un supuesto espionaje como una difamación sin fundamento.

La compañía estadounidense confirmó que su Consejo de Administración revisará la información disponible para esclarecer los señalamientos, aunque evitó identificar directamente a algún país como responsable de las presuntas actividades de inteligencia.

En un comunicado, Nvidia informó que inició el procedimiento después de conocer "recientes informes de que el fundador y director ejecutivo Jensen Huang ha estado en la mira de la inteligencia extranjera".

La investigación del Consejo examinará toda la información disponible", agregó la empresa.

El caso ha generado atención debido a la relevancia de Nvidia en la industria de los semiconductores y al papel estratégico que desempeña en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China por el desarrollo de la inteligencia artificial.

China niega presunto espionaje contra Jensen Huang

El gobierno chino rechazó las versiones sobre una supuesta operación de espionaje vinculada con Jensen Huang y una empresaria relacionada con el sector tecnológico.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, aseguró que las acusaciones carecen de sustento.

Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundada", declaró.

La respuesta de Pekín se produjo después de que The New York Times publicara información sobre las conclusiones de funcionarios de inteligencia estadounidenses, quienes presuntamente identificaron a una ejecutiva empresarial china como colaboradora del gobierno de ese país.

La mujer fue identificada como Alice Huang, también conocida como Huang Le, quien no tiene parentesco con el fundador de Nvidia. De acuerdo con la publicación, estaría vinculada con la empresa de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Según el reporte periodístico, la ejecutiva habría filtrado información y mantenido una relación personal con Jensen Huang, quien reconoció posteriormente una relación extramarital.

Hasta el momento, los señalamientos sobre una posible transmisión de información confidencial forman parte de las versiones que dieron origen a la investigación y no constituyen una conclusión oficial de Nvidia.

Jensen Huang reconoce relación personal y ofrece disculpas

En medio de la controversia, Jensen Huang envió un mensaje a los trabajadores de Nvidia en el que reconoció haber sido infiel a su esposa y ofreció disculpas a su familia y al personal de la compañía.

No fui fiel a mi esposa", expresó el empresario.

Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", agregó.

El directivo también reafirmó su compromiso con Nvidia y manifestó su disposición para colaborar con las indagatorias internas.

Apoyo la investigación y cooperaré plenamente", aseguró.

La compañía no ha señalado que la relación personal reconocida por Huang constituya por sí misma una prueba de espionaje o de transferencia de información confidencial.

Donald Trump defiende al fundador de Nvidia

La controversia también llegó a la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su respaldo a Jensen Huang y lo calificó como una persona honorable.

Consultado sobre los señalamientos contra el empresario, Trump manifestó que confiaba en que existiera una explicación sobre lo ocurrido.

Solo sé que es una buena persona, pero nunca se sabe qué está pasando. Estoy seguro, espero que todo esté bien. Ha hecho un trabajo increíble", declaró ante periodistas.

El mandatario también fue cuestionado sobre la posibilidad de que Huang lo acompañe en su próximo viaje a Asia, donde tiene previstas actividades relacionadas con la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

No lo sé, pero yo sin duda lo llevaré", respondió Trump.

La relación entre el gobierno estadounidense y Nvidia es relevante debido a las restricciones comerciales que Washington mantiene sobre la exportación de determinados semiconductores avanzados a China.

Huang formó parte de la delegación de empresarios que acompañó a Trump durante su encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, en Pekín.