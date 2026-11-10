Demandan a Nvidia y Jensen Huang por presunto ocultamiento de vínculos con China

Nvidia y su director ejecutivo, Jensen Huang, enfrentan una demanda colectiva presentada por accionistas en Estados Unidos, quienes los acusan de ocultar información sobre la presunta relación sentimental del empresario con Alice Huang, una exdirectiva de la compañía tecnológica Megaspeed, señalada de posibles vínculos con la inteligencia china.

La acción legal sostiene que el fabricante de semiconductores y su máximo responsable proporcionaron información engañosa a los inversionistas al no revelar los posibles riesgos de seguridad nacional, reputacionales y financieros relacionados con este caso.

La demanda fue presentada el lunes 9 de noviembre ante un tribunal federal del Distrito Norte de California y está representada por el despacho estadounidense Rosen Law Firm, especializado en litigios relacionados con valores financieros.

De acuerdo con la denuncia, los demandantes consideran que Nvidia y Jensen Huang omitieron información relevante sobre la relación del empresario con Alice Huang y sus posibles implicaciones para los negocios de la compañía con Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

El accionista Mark Kistenmacher presentó la demanda en representación de inversionistas que adquirieron títulos de Nvidia entre el 9 de octubre de 2025 y el 8 de noviembre de 2026.

Los demandantes argumentan que las declaraciones públicas de la empresa sobre sus relaciones comerciales con Megaspeed fueron engañosas y que la falta de información sobre los posibles riesgos provocó que las acciones de Nvidia mantuvieran un valor artificialmente elevado.

La demanda solicita una compensación económica por los daños que presuntamente sufrieron los inversionistas, aunque el monto todavía no ha sido determinado.

Huang reconoce infidelidad; Nvidia abre investigación

En medio de la polémica, Jensen Huang reconoció ante empleados de Nvidia que había sido infiel a su esposa, según un mensaje interno divulgado públicamente.

La situación también llevó a la compañía a iniciar una investigación independiente sobre los reportes que señalan que su director ejecutivo habría sido objetivo de una operación de inteligencia extranjera.

La investigación busca esclarecer las circunstancias de los vínculos reportados y determinar si existió algún riesgo para la seguridad de la empresa o la protección de información confidencial.

La controversia no solamente involucra la vida personal del empresario, sino también posibles cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión corporativa y los controles de seguridad de una de las compañías más importantes de la industria tecnológica.

Acciones de Nvidia pierden valor tras la polémica

El impacto financiero también comenzó a reflejarse en el mercado bursátil.

Durante la jornada del lunes 9 de noviembre, las acciones de Nvidia cayeron aproximadamente 4.27%, para cerrar en 178.67 dólares por título, de acuerdo con reportes financieros.

La caída representó una pérdida cercana a los 190 mil millones de dólares en capitalización bursátil.

Los inversionistas mantienen la atención sobre las consecuencias que podría tener la investigación y el proceso judicial para la reputación de Nvidia, sus relaciones comerciales y las expectativas de crecimiento de la empresa.

No obstante, la demanda se encuentra en una etapa inicial y todavía corresponde a los tribunales determinar si existieron irregularidades en la información proporcionada a los accionistas.