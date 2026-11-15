Papa León XIV recorrerá Perú de punta a punta en el penúltimo día de su gira

El Papa León atravesará el domingo de punta a punta Perú en el penúltimo día de su gira por Sudamérica, visitando un enclave de los Andes del sur que fue capital del Imperio Inca y una ciudad oriental que sirve de puerta de entrada a la selva amazónica.

León, el primer ciudadano peruano en convertirse en papa, regresa emocionado y recorrerá unos 2.270 kilómetros en 12 horas para asistir a cuatro eventos en Cusco, el centro del Imperio Inca, y Pucallpa, en la amazonia de tierras bajas.

Los líderes de la Iglesia esperan que estas visitas permitan que más personas en Perú asistan a los eventos con León, quien ha atraído a mayor multitudes de su papado, aproximadamente 12 millones de personas durante su gira de 12 días por tres países.

También se espera que León aborde el tema de la tala ilegal en la selva, donde una reciente fiebre del oro ha deforestado unas 140.000 hectáreas de la amazonia desde 1984 y ha contaminado ríos y arroyos de la región, según un informe de 2025 del grupo Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP).

León ha congregado a 12 millones de personas en su gira por tres países. AFP

León, de 71 años y originario de Chicago, vivió unos 20 años en Perú como misionero y posee la doble nacionalidad estadounidense y peruana.

Su periplo en un solo día comenzará en Chiclayo, donde fue obispo de 2015 a 2023, y terminará en Lima en la noche, antes de partir hacia Roma el lunes.

En Cusco León visitará un sitio arqueológico de Saqsaywaman, una antigua fortaleza inca ubicada a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar, cuyas piedras se utilizaron posteriormente para construir muchas de las iglesias de la ciudad.

El Imperio Inca dominó el oeste de Sudamérica desde aproximadamente 1438 hasta 1533, cuando los conquistadores españoles lo conquistaron.

El reverendo Julio Velasco Paz, portavoz de la arquidiócesis de Cusco, afirmó que la visita del papa resaltará "la riqueza de nuestra fe, nuestra cultura y nuestras tradiciones".

León, de 71 años y originario de Chicago, vivió unos 20 años en Perú como misionero y posee la doble nacionalidad estadounidense y peruana. AFP

Iindígenas planean denunciar tala ilegal

En Pucallpa, hogar del pueblo indígena Shipibo-Konibo, los lugareños esperan que la llegada de León llame la atención sobre las precarias condiciones de vida.

La llegada del Papa para nosotros es una gran alegría, pero también una gran oportunidad para hacer escuchar justamente nuestras demandas, nuestras reivindicaciones, nuestros problemas", dijo Cecilio Soria, activista indígena por los derechos humanos.

La visita de León a Cusco, ciudad de gran altitud, un mes después de someterse a una cirugía de cáncer de pulmón, ha llamado la atención, ya que los viajeros que visitan la ciudad pueden sufrir mal de altura.

El Papa fue operado de adenocarcinoma de pulmón, la forma más común de cáncer de pulmón, el 13 de octubre. Sus médicos han afirmado que el cáncer estaba localizado y no se había diseminado, y que el Papa no necesitará más tratamiento.

Expertos médicos declararon a Reuters que el Papa no debería correr ningún peligro especial durante el viaje, pero que podría necesitar descansar o usar oxígeno suplementario, como hacen muchos viajeros.

Viajar a gran altitud unas semanas después de una cirugía de pulmón no es inusual, afirmó el doctor Stephen Cassivi, profesor de cirugía torácica en la Clínica Mayo, un centro médico estadounidense sin fines de lucro.

Con información de Reuters