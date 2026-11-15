Los socialistas demócratas ahora quieren a una latina para presidenta de EU

Los socialistas demócratas estadunidenses ahora quieren que por primera vez en Estados Unidos una mujer y además latina, Alexandria Ocasio Cortés, se postule oficialmente como precandidata a la presidencia para los comicios del 2028.

La propuesta la presentó este fin de semana el comité de Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA) en Nueva York, donde ahora hay tres congresistas socialistas, todas mujeres jóvenes y todas latinas.

La nueva congresista Darializa Ávila Chevalier es hija de inmigrantes dominicanos; Claire Valdez de padres de ascendencia mexicana nació en la frontera de Texas, pero representa el distrito 7 neoyorkino; y la propia Alexandria Ocasio Cortés que ganó la reelección y es hija de padres puertorriqueños.

El copresidente del comité de DSA en Nueva York, Gustavo Gordillo, presentó una resolución oficial como “un compromiso para fomentar y sentar las bases de una campaña presidencial” para Ocasio Cortés, también conocida por sus iniciales AOC.

Gordillo dijo que “AOC y los DSA de la ciudad de Nueva York están comprometidos con la construcción de un movimiento socialista democrático más fuerte, y los DSA crearán las condiciones para una campaña presidencial capaz de impulsar una agenda política de la clase trabajadora”.

La propuesta tiene el apoyo de los socialistas, quienes como resultado de la elección forman una bancada de ocho congresistas y cuatro alcaldes, incluidos los presidentes municipales de las dos ciudades más grandes y pobladas del país, Nueva York y Los Ángeles.

También contaría con el apoyo del ala progresista de los senadores Bernie Sanders y Abdul El-Sayed, Peggy Flanagan y Troy Jackson.

De acuerdo con resultados de encuestas, siete de cada diez demócratas tienen opinión favorable para Ocasio Cortés, aunque el 11 por ciento, el ala más establecida, la considera demasiado liberal, al proponer servicios de salud universales y aumentos de salario acordes con la carestía de vida.

Ocasio también aparece como favorita en encuestas como potencial aspirante a la presidencia, incluso por arriba de Kamala Harris y el gobernador de California, Gavin Newsom.

En cuanto al electoral total nacional, Ocasio Cortés cuenta con el 36 por ciento de las simpatías, pero el 40 por ciento tiene opinión desfavorable e incluye desde los mismos demócratas que la consideran demasiado liberal hasta los seguidores del presidente Trump, quien ha hecho campaña en contra de los socialistas demócratas que llama comunistas.