Irán reivindica ataque con drones a una base militar de EU en Baréin

Irán afirmó este domingo haber lanzado un ataque con drones contra una base militar estadunidense en Baréin, donde durante la madrugada se activaron las alarmas de emergencia y se escucharon varias explosiones, en medio de las hostilidades que mantienen a Oriente Medio bajo tensión.

Una periodista de la agencia AFP reportó que escuchó sirenas de alarma en territorio bareiní, mientras las autoridades difundieron diversos mensajes en redes sociales para pedir a la población que se trasladara a un lugar seguro. Sin embargo, en esos primeros avisos no se precisó el origen de la amenaza.

Posteriormente, hacia las 04:00 horas, se escucharon explosiones, de acuerdo con el reporte de la periodista. Además, varios testigos dieron cuenta de una nueva serie de detonaciones alrededor de las 06:30, lo que incrementó la alerta entre los habitantes.

Guardianes de la Revolución reivindican ataque con seis drones

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Ministerio del Interior de Baréin llamó a los residentes a mantener la calma, dirigirse al refugio más cercano y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Poco después, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que habían atacado una instalación militar estadunidense en el país del Golfo.

En un comunicado difundido en Telegram, la organización aseguró que seis drones de su Fuerza Aeroespacial participaron en la operación contra el sistema de radar de defensa antiaérea estadunidense ubicado en la base de helicópteros de Al Riffa, en Baréin.

De acuerdo con el mensaje, el objetivo de la ofensiva fue precisamente el sistema de radar utilizado por las fuerzas estadounidenses para la defensa aérea de sus instalaciones en territorio bareiní.

Baréin y EU aseguran haber neutralizado los drones iraníes

Por su parte, el ejército de Baréin informó, mediante un comunicado, que había interceptado todos los ataques aéreos antes de que alcanzaran sus objetivos. De esta manera, las autoridades militares aseguraron que las amenazas fueron neutralizadas.

En tanto, el ejército de Estados Unidos aseguró haber interceptado y derribado los dos drones que, según su versión, fueron lanzados por las fuerzas iraníes.

Este nuevo episodio ocurre después de que los Guardianes de la Revolución reivindicaran el viernes un ataque contra un sistema de radar estadunidense instalado también en Baréin. Aquella operación fue señalada como la primera contra un país del Golfo desde principios de septiembre.

Baréin alberga una importante base naval de Estados Unidos y forma parte del grupo de países del Golfo que han recibido numerosos ataques atribuidos a Teherán desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio.

El conflicto se desencadenó el 28 de febrero, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que dieron paso a una serie de ataques en la región. No obstante, desde septiembre se observa una tregua en los combates.

*mcam