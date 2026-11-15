Estos son los cargos por los que EU pide la extradición del “R1” del CJNG

El gobierno de Estados Unidos pidió la extradición de Ramón Álvarez Ayala, el lugarteniente del CJNG apodado el “R1”, por los cargos de conspiración para tráfico de cocaína y metanfetaminas, y por uso de armas de fuego, incluidos fusiles de asalto, al cometer delitos de narcotráfico.

Los cargos fueron revelados en cuanto el “R1” fue arrestado en agosto, pero había librado hasta ahora su extradición mediante recursos ante un tribunal en México. Sin embargo, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal rechazó el viernes su solicitud de amparo, con lo que pasa a proceso de extradición.

El Departamento de Justicia informó que el R1, de 44 años de edad, enfrenta una sentencia mínima impositiva de 40 años de prisión y máxima de cadena perpetua.

Según la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles, Álvarez Ayala cometió los delitos de los que se le acusa en Estados Unidos a partir del 2023.

Los cargos los formuló un gran jurado en la capital estadunidense en agosto pasado y son tanto para Ramón el “R1”, como para su hermano, Rafael Álvarez Ayala, el “R2”, ambos identificados en Estados Unidos como lugartenientes del CJNG en Michoacán, y como operadores de una organización extranjera designada como terrorista.

Adicionalmente en México se identificó a ambos hermanos como líderes de una célula del CJNG conocida como Los Rs, a la que se señala vinculada con los homicidios del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de la influencer Valeria Márquez.