Red eléctrica colapsa de nuevo en Cuba; segundo apagón en una semana

Un nuevo corte eléctrico generalizado afectó ayer a Cuba, informó el Ministerio de Energía, en el segundo apagón nacional en menos de una semana que afecta a la isla, bajo una grave crisis a raíz del bloqueo energético de Estados Unidos.

Se produjo una “desconexión total” del sistema eléctrico nacional, señaló el ministerio en una publicación en X. La cartera añadió que trabajaba para restablecer el servicio.

Las edificaciones empezaron a perder el suministro en La Habana al atardecer, poco antes de las 18:30 locales y sólo cinco días después de que el primer apagón sumiera al país en la oscuridad.

Este es el tercer apagón importante del mes.

La mayor parte del sistema se interrumpió el 4 de marzo tras la falla de una importante central termoeléctrica. La red eléctrica también quedó completamente fuera de servicio el pasado lunes por razones desconocidas.

El corte general se produce cuando un convoy de ayuda internacional comenzó a llegar a La Habana esta semana, llevando a la isla suministros médicos, alimentos, agua y paneles solares.

ZARPAN VELEROS

Los últimos dos veleros de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarparon ayer de la Isla Mujeres, en el Caribe, para llevar ayuda humanitaria a Cuba.

Los activistas (dos mujeres, seis hombres y un niño de tres años) tenían programada su partida la tarde del viernes, pero debieron aplazar debido a las inclemencias meteorológicas.

Se espera que el convoy, con activistas de diferentes nacionalidades, arribe a Cuba el lunes.

Estos veleros se suman al buque que partió el viernes desde Progreso, Yucatán, con ayuda humanitaria recolectada por organizaciones civiles.

Con información de la Redacción

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