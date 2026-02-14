Organizaciones denuncia abusos a palestinos en cárceles israelíes desde 2023

Una oenegé palestina denunció lo que calificó de acto de "venganza" israelí después de que un video mostrara al ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, supervisando abusos a detenidos en una prisión militar.

A pocos días del mes sagrado musulmán del Ramadán, Ben Gvir visitó la prisión de Ofer en la Cisjordania ocupada, informó el Canal 7 de Israel.

En las imágenes grabadas el viernes, se ve a unos 20 agentes de policía en un pasillo que conduce a las celdas de la prisión, blandiendo armas y disparando granadas aturdidoras.

Acto seguido sacan a cinco reclusos de las celdas, con las manos atadas a la espalda, y los obligan a tumbarse boca abajo en el suelo.

La operación tuvo lugar antes de la votación final en el parlamento israelí de un proyecto de ley que propone la pena de muerte para los presos palestinos condenados por terrorismo.

Todo esto forma parte de las exhibiciones en curso destinadas a vengarse de los detenidos palestinos", declaró este sábado a AFP Abdalá al Zaghari, jefe del Club de Prisioneros Palestinos.

"Todo lo que Ben Gvir y el gobierno de extrema derecha hacen afecta no solo al pueblo palestino y a los presos en los campos de detención, también impacta en el sistema legal y de derechos humanos global", añadió.

Ben Gvir es conocido por su retórica incendiaria. Se le considera uno de los miembros más intransigentes de la coalición gobernante del primer ministro Benjamín Netanyahu.

"Es simplemente un motivo de orgullo: llegar a una prisión como esta, una prisión para terroristas, los más abyectos de los abyectos, verlos así", dijo Ben Gvir en el video.

Quiero una cosa más: ejecutarlos, la pena de muerte para los terroristas", añadió.

El movimiento islamista palestino Hamás calificó este sábado sus comentarios de "nuevo crimen de guerra y desafío flagrante al derecho internacional humanitario con respecto a los prisioneros".

Grupos internacionales de derechos humanos han denunciado presuntos abusos en las prisiones israelíes desde que combatientes de Hamás llevaron a cabo un brutal ataque en territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

La invasión ilegal a Palestina ha dejado más de 71 mil muertos, en su mayoría mujeres y niños.

Con información e AFP.