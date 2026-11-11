Qué pasa con el despliegue militar de Bukele en Haití para rescatar a cuatro militares secuestrados

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mantiene desde hace casi tres semanas un despliegue militar en Haití para rescatar a cuatro técnicos de aviación de la Fuerza Armada salvadoreña que desaparecieron el 18 de octubre, y el martes aseguró que sus tropas destruyeron el cuartel de una de las pandillas más poderosas de la isla, aunque el operativo ya enfrenta críticas y sospechas.

El despliegue, sin embargo, tiene un amplio respaldo interno: 86 por ciento de los salvadoreños encuestados por CID Gallup, casi nueve de cada diez, apoya la operación de rescate.

El respaldo al despliegue se suma a la alta popularidad del mandatario, cuya aprobación supera 90 por ciento en encuestas citadas por una agencia de noticias. Fuera del país, Rubio afirmó que Trump entendió las razones de Bukele después de que el salvadoreño lo llamó para informarle del operativo.

Salvadoreños secuestrados

Los cuatro salvadoreños formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión multinacional autorizada por la ONU, y se ocupaban de evacuaciones médicas.

Según la versión oficial, regresaban a su base en un vehículo blindado tras comprar alimentos cuando hombres armados los emboscaron en Santo, en las afueras de Puerto Príncipe. El vehículo se incendió y la Fuerza Armada perdió contacto con ellos mientras escapaban.

Ningún grupo reconoció públicamente el ataque. El 21 de octubre, Bukele confirmó una operación de rescate y exigió a las pandillas devolverlos.

Entréguennos a nuestros cuatro compatriotas vivos, sin ningún daño", escribió el mandatario salvadoreño.

La banda 400 Mawozo opera en la llanura del Cul-de-Sac, al noreste de la capital haitiana. via REUTERS

Despliegue salvadoreño y golpe a 400 Mawozo

El Salvador envió después un contingente cuyo tamaño no ha informado: el Miami Herald habló de 100 soldados de fuerzas especiales y Le Nouvelliste, de hasta 450. Infobae contó que Bukele ha enviado a más de 2 mil 500 efectivos desde que comenzó la crisis.

El martes, Bukele publicó en X un video aéreo con detonaciones y escribió que destruyó la llamada "Casa de la Muerte" y el cuartel de la pandilla 400 Mawozo. Nadie ha verificado de forma independiente los daños. Su líder, Wilson Joseph, negó haber participado en el secuestro y culpó a la banda Chen Mechan.

Críticas y sospechas sobre el operativo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el domingo que su país no participa de forma activa en el despliegue salvadoreño y advirtió del riesgo de que la GSF y las tropas de Bukele se confundan entre sí si falla la cadena de mando, aunque aclaró que no se trata de una crítica.

Rubio también describió una segunda misión bilateral salvadoreña, fuera del mandato de la ONU, contra las bandas que secuestraron a los técnicos. Amnistía Internacional pidió divulgar el acuerdo que permite el ingreso de las fuerzas y alertó que las operaciones podrían agravar la violencia y afectar a civiles.

Analistas citados por una agencia de noticias cuestionan la transparencia del envío y señalan que el discurso pasó de rescatar desaparecidos a erradicar pandillas. Diego Da Rin, del International Crisis Group, advierte que la búsqueda de victorias rápidas y simbólicas implica enormes riesgos para los civiles.

Otros ven un cálculo político antes de las elecciones previstas para febrero, tras la decisión de la Asamblea oficialista de adelantar los comicios y eliminar los límites a la reelección.

Hasta ahora, nadie ha confirmado el paradero de los cuatro técnicos. REUTERS

Es una campaña electoral abierta", dijo el estratega salvadoreño Roberto Dubon.

Según AFP, Bukele no respondió públicamente a Rubio, y el primer ministro interino de Haití defendió el despliegue. La encuesta nacional de CID Gallup, realizada del 24 al 27 de octubre, días después de iniciar el operativo, también mostró que 82 por ciento de los consultados teme por la seguridad del personal desplegado y que 51 por ciento confía mucho en que los técnicos regresen con vida.

Además, 68 por ciento apoya que el país aumente o mantenga sus efectivos en la misión, y 73 por ciento considera que la respuesta del Gobierno mejora su imagen ante otros países. Nadie ha confirmado dónde están los técnicos.