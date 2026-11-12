Migrantes de México, Colombia y Ecuador entre las víctimas por derrumbe en Nueva York

El derrumbe de un edificio ubicado en el barrio de Flatbush, en el distrito de Brooklyn, dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas, entre ellas niños, y 18 lesionadas, entre las que se encuentran ciudadanos migrantes originarios de México, Colombia, Ecuador y Trinidad, informó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El accidente ocurrió cuando la estructura cedió con varias personas dentro y cayó sobre un predio contiguo en fase de construcción, sepultando tanto a vecinos como a trabajadores de la obra.

Quiero tomarme un momento para recordar a aquellos que hemos perdido de manera tan insensata. Estos eran nuestros amigos y nuestros vecinos, padres e hijos, familias jóvenes que construían sus vidas en nuestra ciudad, y migrantes de México, Colombia, Ecuador, Trinidad y más allá", expresó Mamdani durante un encuentro con medios.

Autoridades actualizan el balance de víctimas

Entre las personas que perdieron la vida se confirmó la identidad de José Luis Caguana, un ciudadano ecuatoriano de 26 años que trabajaba en la zona de construcción.

El obrero llevaba seis años radicado en Estados Unidos y deja a un hijo menor de edad y a su esposa embarazada de acuerdo con la información compartida por un hombre identificado como su hermano.

Las autoridades municipales detallaron que seis víctimas murieron de manera instantánea bajo los escombros y dos más perdieron la vida mientras recibían atención en hospitales cercanos.

Del total de 18 heridos, entre los que figuran cuatro bomberos, la mayoría permanece internada fuera de peligro, mientras que un paciente se reporta en estado grave.

Operativo de emergencia y peritaje de licencias

La titular del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, indicó que 250 rescatistas y personal médico continúan con las tareas de búsqueda entre los restos del inmueble, precisando que las primeras unidades arribaron en menos de un minuto tras el reporte de emergencia.

Por su parte, el alcalde Mamdani adelantó que se abrirá una investigación a fondo sobre las condiciones estructurales del edificio colapsado y los trabajos de la obra vecina para sancionar a los responsables.

El comisario del Departamento de Edificios, Ahmed Tigani, puntualizó de forma preliminar que la construcción aledaña disponía de un permiso de obra vigente hasta 2029.