Prensa de Estados Unidos desmiente a Donald Trump sobre supuesta invasión de caravana migrante

La prensa estadunidense contradijo este jueves la versión del presidente Donald Trump acerca de que una caravana de migrantes que avanza en México intentaba invadir Estados Unidos después el triunfo demócrata en las elecciones de la semana pasada.

Los diarios The New York Times y The Washigton Post, así como la cadena ABC reaccionaron de inmediato a advertencias del mandatario sobre sancionar con aranceles a México si permitía que la caravana llegara a la frontera, donde el zar fronterizo, Tom Homan, aconsejaba una respuesta militar.

Un corresponsal del New York Times, Jack Nikas, publicó en redes que no existe tal invasión.

Cubro México para The New York Times, y no existe tal ´invasión´”, dijo Nikas.

Alrededor de 1.500 personas recientemente comenzaron a caminar hacia el norte desde la punta sur de México —a semanas de distancia de Estados Unidos— y muy pocas, si es que alguna, llegarán a la frontera norte”, agregó.

Dijo que, en los últimos dos años, el gobierno mexicano ha desmantelado repetidamente estas pequeñas caravanas en cuestión de días después de que comienzan. Y ha habido muchas menos de ellas desde que Trump asumió el cargo.

Declaró que “la realidad es que el número de cruces fronterizos ilegales se mantiene cerca de los niveles históricamente bajos”.

En The Washington Post, Michael Birnbaum dijo que la advertencia de Trump contra México.

fusionó dos de los temas favoritos del presidente —inmigración y aranceles— mientras se reagrupa tras las históricas derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de período de la semana pasada”.

Trump ha advertido durante mucho tiempo sobre las caravanas de migrantes en momentos de peligro político para él, incluso antes de las elecciones intermedias de 2018, en las que los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes”, agregó.

Birnbaum aclaró que la presunta amenaza de caravanas ha sido un tema recurrente. El presidente ha tapizado la frontera con alambre de púas con partes con filos y desplegado tanto a militares como a inspectores aduanales con equipos antimotines.

El periodista Chris Bury, ex miembro de ABC News, informó que “hasta el momento el presidente ha publicado sobre una invasión inexistente, declaró Estados Unidos. ya no interactuará con Irán y dejó de lado a su vicepresidente para buscar algo no especificado ‘corrupción’, pero sólo en estados azules”, es decir estados con gobiernos demóctatas.

Una antigua seguidora del presidente, la excongresista Majorie Taylor Green, ya había advertido que el presidente recurriría al tema de la caravana como un recurso vinculado con las elecciones.

No hemos visto ninguna caravana dirigiéndose a la frontera de Estados Unidos en varios años, ¿por qué ahora? Oh, sí, hay unas elecciones en camino y el Partido Republicano necesita asustarte para que votes porque nada más está funcionando”, dijo Taylor Green.

El presidente Trump publicó su advertencia a México este jueves.