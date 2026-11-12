Demócratas anuncian investigación en el Congreso por presunto espionaje en Nvidia

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, anunció que los legisladores del Partido Demócrata investigarán las acusaciones de espionaje vinculadas a la empresa tecnológica Nvidia una vez que asuman la mayoría parlamentaria el próximo mes de enero.

En declaraciones ante los medios, Jeffries subrayó que "el pueblo estadounidense merece respuestas" y adelantó que los comités legislativos que presidirán los demócratas llegarán al fondo del caso para determinar si la seguridad nacional resultó comprometida tras los señalamientos que vinculan al exdirector ejecutivo de la firma, Jensen Huang, con Alice Huang , señalada por autoridades estadounidenses como presunta agente de inteligencia de China.

El principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, Jack Reed, solicitó que el Congreso evalúe las implicaciones económicas de la crisis en el fabricante de semiconductores.

Mediante un comunicado, el senador advirtió que Nvidia "ha respaldado el ecosistema de la inteligencia artificial mediante complejas transacciones financieras", por lo que exigió analizar si la compañía se ha vuelto "demasiado grande para quebrar" y medir el posible impacto de esta situación en el sistema bancario y los mercados crediticios estadounidenses.

The New York Times reportó que Jensen Huang contrató los servicios del bufete de abogados Paul Weiss, específicamente a los litigantes Melinda Haag y Walter Brown, quienes cuentan con trayectoria en la representación de ejecutivos durante investigaciones internas y gubernamentales.

Cuestionamientos en la Casa Blanca sobre el secretario de Comercio

Las repercusiones por la renuncia de Huang también han alcanzado al gabinete del presidente Donald Trump. De acuerdo con fuentes consultadas por Reuters, altos funcionarios de la Casa Blanca debaten la posible destitución del secretario de Comercio, Howard Lutnick, a raíz del manejo de las restricciones tecnológicas frente a Pekín.

Diversos legisladores han intensificado sus críticas contra Lutnick por la negativa previa de la administración a incluir a decenas de firmas chinas en una lista negra comercial clave, cuestionando además si el departamento supervisó adecuadamente las exportaciones de chips avanzados de Nvidia hacia el mercado asiático.

Con información de Reuters.