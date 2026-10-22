¿Qué es el virus Shamonda y cuáles son los riesgos para personas y animales?

Francia notificó el primer caso conocido en humanos del virus Shamonda en un paciente que falleció, lo que genera dudas sobre los riesgos que plantea un virus del ganado que llegó a Europa este año, décadas después de que se detectara por primera vez en Nigeria.

¿Qué es el virus Shamonda?

El virus Shamonda se transmite a través de mosquitos y afecta principalmente al ganado vacuno, aunque también se han identificado infecciones en ovejas, cabras, caballos y alpacas.

Pertenece al mismo grupo que el virus de Schmallenberg, que provoca trastornos reproductivos en el ganado.

¿Dónde se ha propagado?

Detectado por primera vez en el ganado vacuno de Nigeria en 1965, desde entonces se ha detectado en algunas zonas de África y Asia.

Identificado por primera vez en Europa a finales de julio, en octubre ya se habían notificado 20 casos en más de una docena de países del continente, entre ellos los principales productores de ganado vacuno: Francia, Alemania, España e Irlanda. Francia afirmó que era probable que el virus llevara circulando por el país desde la primavera boreal.

¿Qué peligro supone para los animales?

Los síntomas incluyen fiebre, diarrea y disminución de la producción de leche.

Entre las complicaciones más graves se encuentran los abortos y las malformaciones fetales graves. También se han notificado trastornos neurológicos en algunos caballos.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) afirma que el impacto a largo plazo de las variantes europeas sigue siendo incierto.

Fiebre, diarrea y menor producción de leche figuran entre los síntomas en el ganado. Pexels.

¿Cuál es el riesgo para los seres humanos?

El primer paciente documentado estaba siendo tratado por una enfermedad grave en un hospital de Lyon y presentaba un sistema inmunitario gravemente debilitado.

La Organización Mundial de la Salud afirmó que, según la información y los conocimientos actuales sobre la transmisión de virus estrechamente relacionados, se trataba de un caso humano aislado y era poco probable que diera lugar a una propagación más amplia en este momento.

Las autoridades francesas sospechan que la infección se produjo a través de la picadura de un mosquito en el este de Francia, donde el virus circuló entre el ganado a principios de este año.

Afirmaron que era muy probable que las complicaciones cerebrales del paciente estuvieran relacionadas con el virus Shamonda, aunque continúan las investigaciones sobre la infección y el fallecimiento.

¿Cuál es su situación actual?

El virus Shamonda no figura en la lista de enfermedades de la OIE y, por lo tanto, los países no están obligados a notificarle los casos en el marco de sus obligaciones de notificación específicas para cada enfermedad.

Tampoco figura en el marco de la legislación de la Unión Europea en materia de sanidad animal, lo que significa que no está sujeta a la vigilancia obligatoria específica del bloque.

Por este motivo, es posible que los datos disponibles no ofrezcan una visión completa de su propagación.