Francia reporta primer caso humano del virus Shamonda; paciente murió

Francia notificó este jueves el primer caso humano del virus Shamonda, que suele detectarse en el ganado, en un paciente que posteriormente falleció. Sin embargo, las autoridades añadieron que, en estos momentos, no existe ningún riesgo para la población en general.

Transmitido por mosquitos y más frecuente en el ganado vacuno, el virus Shamonda también se ha detectado en caballos, alpacas, ovejas y cabras, según informó la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está siguiendo de cerca la situación tras el anuncio por parte de las autoridades francesas del primer caso de infección humana por el virus Shamonda del que se tiene constancia, una enfermedad que hasta ahora solo había afectado a animales", declaró el organismo, con sede en Estocolmo, en un comunicado.

"El ECDC está en contacto con las autoridades francesas y los socios europeos para investigar las posibles implicaciones para la salud pública", agregó.

El comunicado francés indicó que la hipótesis principal es que el paciente se contagió en el este de Francia, donde el virus había circulado entre los animales esta primavera y verano boreales. Por ello, las autoridades mantienen el seguimiento de la situación para conocer las circunstancias en las que se produjo la infección.

"Según los conocimientos disponibles sobre este virus, hasta la fecha no se ha identificado ningún riesgo para la salud de la población general", añadió.

Investigan si el virus Shamonda causó la muerte del paciente

El ECDC indicó que el paciente falleció a principios de octubre y señaló que la víctima había estado recibiendo tratamiento por una enfermedad grave que la hacía más susceptible a la infección que la población general.

"Se están llevando a cabo investigaciones para determinar si el virus causó o contribuyó a la muerte del paciente y cómo se contrajo la infección", señaló.

Actualmente, no existen vacunas disponibles en el mercado contra el virus Shamonda, según la OIE.

El virus Shamonda se detectó en ganado de varios países europeos

Identificado en Nigeria a mediados de los años 60, el virus Shamonda se confirmó por primera vez en Europa a fines de julio, tras realizar pruebas genómicas en ganado enfermo del sur de Alemania, Suiza y el este de Francia.

Un informe del boletín semanal francés de vigilancia zoosanitaria indicó que el virus también fue detectado en Austria, Bélgica, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, España y la isla de Jersey (Reino Unido).

Además de su presencia en distintas especies animales y en varios países europeos, el virus ha sido objeto de estudios sobre sus efectos en la producción ganadera.

Un estudio realizado en nueve explotaciones lecheras francesas reveló que la producción de leche se redujo hasta en un 75% en los rebaños afectados.

Con información de Reuters.

*mcam