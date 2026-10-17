Senasica descarta fiebre aftosa en ganado de exportación de Sonora

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) descartó la presencia de fiebre aftosa en un becerro inspeccionado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, que estaba a punto de ser exportado hacia Douglas, Arizona, después de que las muestras de laboratorio dieron positivo al virus de estomatitis papular bovina, enfermedad de distribución mundial y que no representa un riesgo mayor para la sanidad animal.

Al detectar aftas en la boca del bovino, el personal de la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), tomó muestras de la herida que fueron analizadas en el laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en la Ciudad de México.

Es importante mencionar que tal como lo establecen los protocolos internacionales, este tipo de reportes se atienden y analizan de manera inmediata, toda vez que los signos clínicos son similares a otras enfermedades vesiculares exóticas (no presentes en México) de importancia cuarentenaria”, afirmó la Secretaría de Ganadería.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

La Sader, con apoyo del Senasica—CPA, mantiene vigilancia epidemiológica permanente de enfermedades vesiculares, lo cual ha permitido confirmar que México está libre de fiebre aftosa desde 1954.

Al confirmarse en menos de 24 horas que el caso corresponde a estomatitis papular bovina, el Senasica destacó la capacidad de respuesta y diagnóstico inmediato del gobierno de México para brindar garantías sobre los sistemas de vigilancia que permiten salvaguardar la sanidad de la ganadería nacional.

Foto: Daniel Sánchez Dórame | Excélsior

Actualmente hay dos puertos fronterizos, uno en Chihuahua y otro en Sonora donde están cruzando un flujo de alrededor de dos mil 500 cabezas de ganado al día, para abastecer al mercado estadounidense.

Según la Unión Ganadera Regional de Sonora, la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta retomará las exportaciones el próximo martes, luego de limpiar y desinfectar sus instalaciones que serán verificadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.