Putin revela que habló con EU sobre una posible intervención militar a Cuba

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, reconoció este jueves que hubo contactos con la administración estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba, similar a la realizada el pasado 3 de enero en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo”, afirmó Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales en el Palacio de Constantino, en las afueras de San Petersburgo. El mandatario no ofreció más detalles sobre el contenido de esas conversaciones.

El respaldo de Moscú a Cuba

En el marco del mismo foro, el canciller ruso Serguéi Lavrov felicitó al expresidente cubano Raúl Castro por su 95 cumpleaños y reiteró el apoyo de Moscú frente a la presión de Estados Unidos.

“En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo”, señaló Lavrov en un comunicado.

El ministro destacó a Castro como un ejemplo de “desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana”, y lo describió como un símbolo de “estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable” para millones de personas en todo el mundo.

Ante el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos a Cuba, Moscú envió en marzo un petrolero con 100 mil toneladas de crudo a La Habana, en un gesto que refuerza la alianza estratégica entre ambos países.