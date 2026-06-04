Zelenski propone a Putin una reunión cara a cara; el Kremlin le responde

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, lanzó una propuesta directa a su homólogo ruso, Vladimir Putin, mediante una carta abierta en la que ofreció un “alto el fuego total” mientras se negocia el fin de la guerra. “Propongo una reunión”, escribió Zelenski, en un gesto inusual que busca desbloquear unas negociaciones estancadas desde hace meses.

El mandatario ucraniano subrayó que Kiev está dispuesto a detener todas las operaciones militares mientras duren las conversaciones, en un intento por poner fin al conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La propuesta se conoció horas antes de que Putin pronunciara un discurso en el foro de inversión de San Petersburgo, conocido como el “Davos ruso”.

La respuesta de Moscú

Putin declaró a periodistas extranjeros en su ciudad natal que siempre está dispuesto a negociar con Kiev, pero sobre la base de lo discutido “durante el encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en Anchorage en agosto de 2025”. Moscú exige concesiones políticas y territoriales, en particular la retirada completa de Ucrania de la región de Donetsk, parte del Donbás.

El gobierno ucraniano rechaza esa condición por considerarla una capitulación. Putin, sin embargo, insistió en que un acuerdo no excluye que Moscú controle totalmente el Donbás.

“Lo uno no excluye lo otro”, afirmó.

La posición de Estados Unidos

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, señaló el miércoles que ninguna de las dos partes ha estado dispuesta a hacer las concesiones necesarias para restablecer la paz, “en particular del lado ruso”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había prometido acabar con la guerra en poco tiempo tras regresar a la Casa Blanca, pero el estallido de un conflicto bélico en Oriente Medio, tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, abrió otro frente que ha desviado la atención de Washington.

Está claro que la administración estadounidense se ve obligada a centrar su atención en este asunto y a abordarlo antes que cualquier otro”, estimó Putin.

Mientras tanto, los combates continúan. Putin aseguró que las tropas rusas avanzan “en todo el frente”. Sin embargo, un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) muestra que Ucrania recuperó unos 282 km² en mayo, reduciendo por segundo mes consecutivo la zona bajo control ruso.

Aunque desde finales de 2023 los rusos habían ganado terreno, el retroceso reciente refleja un cambio en la dinámica militar. Pese a ello, las fuerzas rusas siguen infiltradas en la mayoría de las zonas recuperadas por Ucrania, lo que mantiene la presión sobre las líneas defensivas.

Defensa antiaérea y nuevas armas

Putin anunció que Rusia reforzará su sistema de defensa antiaérea tras un ataque con drones contra sitios energéticos y militares en San Petersburgo.

“Rusia tiene un sistema de defensa antiaérea. Sí, debemos mejorarlo. Sí, debemos reforzarlo. Y lo haremos”, afirmó.

El dirigente ruso no descartó extender el uso del misil balístico hipersónico Oreshnik para apuntar a ciudades ucranianas. Reiteró que este misil, ya utilizado tres veces contra Ucrania, es capaz de portar ojivas nucleares, lo que eleva la tensión en el conflicto.

Con información de AFP.