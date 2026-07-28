Protestan en conferencia sobre sida por el alto costo de un fármaco contra el VIH

Activistas reunidos esta semana en una conferencia internacional sobre el sida en Brasil exigieron un acceso más amplio a las versiones genéricas de un fármaco prometedor para la prevención del VIH, cuyo costo puede alcanzar decenas de miles de dólares al año.

Pese a haber participado en los ensayos clínicos, países de ingresos medios como Brasil, Argentina y México quedaron fuera del acceso a la versión genérica del medicamento lenacapavir, que según los investigadores puede producirse por apenas 40 dólares anuales.

Manifestantes irrumpieron el lunes en el escenario durante la apertura de la Conferencia Internacional sobre el Sida en Rio de Janeiro, con carteles que decían: "La codicia farmacéutica nos está matando" y "Usan nuestros cuerpos y luego nos niegan el acceso".

"¿Cómo puede América Latina seguir quedando fuera de las licencias de medicamentos que salvan vidas? Es una injusticia", denunció Winnie Byanyima, directora del programa de la ONU sobre sida (Onusida).

Este fármaco que se inyecta dos veces al año reduce el riesgo de transmisión del VIH en casi un 100 por ciento. Es considerado un cambio de paradigma ante una enfermedad que mató a más de 40 millones de personas en cuatro décadas.

El lenacapavir se aplica mediante dos inyecciones al año para prevenir el VIH. AFP

Las pastillas diarias para prevenir el contagio existen desde hace más de una década, pero los pacientes enfrentan estigmas y deben recordar tomarlas a diario.

América Latina es una de las tres regiones del mundo donde aumentan las nuevas infecciones por VIH. Pero las farmacéuticas excluyen a muchos de sus países del acceso a los genéricos, por no calificar como naciones de bajos ingresos.

"Esto es inaceptable, porque buena parte de los ensayos se realizaron en esta región y las farmacéuticas están obligando a estos países a pagar precios muy altos", dijo el martes Antonio Flores, infectólogo de Médicos Sin Fronteras.

Gilead Sciences, dueña de la patente del lenacapavir, lo vende en Estados Unidos a unos 28.000 dólares por paciente por las dos inyecciones anuales.

El vicepresidente senior de Gilead Sciences, Jared Baeten, dijo que la empresa ofrece, con apoyo de donantes, 3 millones de dosis, en su mayoría destinadas a países de bajos ingresos en África.

Gilead también firmó licencias libres de regalías con seis fabricantes de genéricos que abastecerán a 120 países. Para fin de año, 600 mil personas estarán en tratamiento con lenacapavir.

Byanyima reclamó que 20 millones de personas accedan al fármaco.

La presidenta de la Sociedad Internacional del Sida, Beatriz Grinsztejn, que lideró los ensayos clínicos en Brasil, dijo que, mientras el resto del país espera, quienes participaron tendrán garantizado el acceso continuo al lenacapavir.

"De lo contrario, como investigadores estaríamos actuando de manera poco ética".