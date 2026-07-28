Trump y Netanyahu se reúnen y cierran filas contra Irán

El presidente estadunidense, Donald Trump, recibió el martes al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una reunión calificada de "positiva" por ambas partes, que les permitió reafirmar su rechazo a que Irán se dote de armas nucleares.

Fue el primer encuentro entre ambos desde la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, que desató la guerra en Medio Oriente, y tras desacuerdos públicos sobre el conflicto.

En un video difundido por el propio Netanyahu, el primer ministro israelí aseguró haber tenido "una de las mejores conversaciones que he tenido con el presidente de Estados Unidos" y que ambos se ratificaron en su objetivo común: "asegurarse de que Irán no obtiene armas nucleares".

Fue una reunión extremadamente positiva", había dicho antes una fuente cercana a Netanyahu.

La reunión fue "positiva y productiva", detalló por su parte la Casa Blanca.

Fue el octavo encuentro entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.

Sin embargo, la cita a puerta cerrada, que duró alrededor de hora y media y tras la cual los participantes no tuvieron ningún intercambio con la prensa, no disipa la impresión de discrepancias entre ellos.

Sus relaciones tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump cargó con insultos contra Netanyahu y lo describió como un "tipo muy difícil".

Netanyahu se esforzó en las últimas semanas en restar importancia a esas diferencias calificándolas de "desacuerdos tácticos".

Situación crítica de Trump y Netanyahu

La visita de Netanyahu tiene lugar en un "momento crítico para Oriente Medio", mientras Irán sigue "priorizando el terrorismo antes que las negociaciones" y bloqueando el estrecho de Ormuz, vía marítima estratégica, declaró más temprano el martes Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas.

Washington afirma ahora querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril. Israel no participó en esta última ronda de ataques.

Según Yonatan Freeman, experto en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el objetivo de ambos era disipar las especulaciones sobre un enfriamiento de las relaciones.

Trump afronta unas difíciles elecciones legislativas el 3 de noviembre, y Netanyahu elecciones generales el 27 de octubre.

La principal cuestión es mostrar al mundo entero, a Irán, pero también al Líbano y a otros países en particular, que no hay ruptura ni desacuerdo mayor entre Estados Unidos e Israel", declaró este experto.

Los últimos sondeos sitúan a Netanyahu en dificultades, ya que una parte de la opinión pública le reprocha el fracaso de su gobierno en impedir el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza. Además, la ONU condena el genocidio que ha promovido sistemáticamente contra el pueblo palestino.

Trump separa oficialmente la ofensiva contra Irán de la situación en Líbano, donde Israel mantiene su propio pulso con Hezbolá, el movimiento aliado de Teherán.

Washington quiere sin embargo pacificar toda la región, donde las dificultades para transportar crudo y gas están impactando en la inflación en Estados Unidos.

Al ser interrogado el martes sobre informaciones según las cuales Irán está fortificando la montaña Kolang, donde podría tener importantes instalaciones nucleares, Trump respondió: "No necesito que Bibi (el apodo de Netanyahu) me diga eso. Bibi me dice eso porque quiere que siga implicado".

"Sé exactamente lo que está pasando en Kolang, no es un gran problema. Si no llegamos a un acuerdo, la destruiremos muy fácilmente", dijo en el canal Fox News antes del encuentro.

Sé exactamente lo que está pasando en Kolang, no es un gran problema. Si no llegamos a un acuerdo, la destruiremos muy fácilmente", dijo en el canal Fox News antes del encuentro.

Situación en Gaza

Otro de los puntos importantes entre ambos países es la situación en la Franja de Gaza.

Varios medios israelíes, citando fuentes políticas, han informado de que el gabinete de seguridad había aprobado el marco jurídico que permite el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF) en Gaza, una decisión presentada como un gesto hacia Washington.

Esta fuerza internacional, que se inscribe en el marco del "Consejo de Paz" impulsado por Donald Trump, constituye uno de los componentes del dispositivo estadounidense previsto para la posguerra en Gaza, devastada tras dos años de guerra.