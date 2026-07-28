Hallan una nueva especie de dinosaurio que cambia la historia del sur de África

Los restos fósiles de un dinosaurio descubiertos en Zimbabue presentan nuevas pistas sobre cómo se diversificaron estos animales, y sugieren que se extendieron por distintos ecosistemas del sur de África, indicaron científicos este miércoles.

El descubrimiento de la nueva especie, llamada Musango matusadonaensis, se apoya en un esqueleto excavado en las orillas del lago Kariba, en el norte de Zimbabue, en 2018, y es el quinto dinosaurio identificado en el país, señalaron esas fuentes.

Este ejemplar vivió hace unos 210 millones de años, durante el período Triásico tardío, cuando los dinosaurios empezaban a expandirse por el planeta pero aún no se habían convertido en los animales terrestres dominantes, explicó el equipo internacional de paleontólogos responsable del hallazgo.

A diferencia de los enormes dinosaurios de cuello largo que evolucionaron millones de años después, Musango tenía una constitución relativamente ligera, medía unos 4.5 metros de largo y pesaba aproximadamente 222 kilogramos, alrededor del peso de un cerdo adulto.

Fue nombrado a partir de la palabra local en shona "musango", que significa "vivir en el monte".

"Hasta hace poco tiempo se asumía que los dinosaurios que vivían en el sur de África eran en gran medida los mismos", dijo Paul Barrett, investigador del Museo de Historia Natural de Londres.

El hallazgo aporta nuevas pistas sobre la evolución de los dinosaurios en África. Especial.

El hallazgo sugiere que la región estaba compuesta, en cambio, por varios ecosistemas distintos, cada uno hogar de diferentes especies de dinosaurios, señaló Barrett en un comunicado.

"Esto sugiere que lo que hemos encontrado hasta ahora es apenas la punta del iceberg", añadió.

Los resultados de su equipo fueron publicados en la revista especializada Journal of Systematic Palaeontology.

El fósil está entre los esqueletos de dinosaurio más completos de esa época encontrados en Zimbabue. Incluye huesos de la columna vertebral, costillas, brazos, piernas y pies preservados.

Los investigadores estimaron que Musango tenía unos ocho años y estaba casi completamente desarrollado cuando murió.

Los huesos también mostraron que se había recuperado de una lesión grave o de una infección.

Aunque no se ha encontrado su cráneo, los investigadores creen que Musango probablemente era herbívoro u omnívoro, y se alimentaba de plantas que crecían a lo largo de ríos y arroyos.

En 2022, científicos en Zimbabue descubrieron los restos del dinosaurio más antiguo de África, que habitó la Tierra hace unos 230 millones de años.

El dinosaurio, bautizado Mbiresaurus raathi, medía apenas un metro de altura, tenía una larga cola y pesaba cerca de 30 kilogramos.