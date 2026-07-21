Menos niños recibieron tratamiento contra el VIH tras recortes de ayuda de EU

Un estudio presentado en la conferencia AIDS 2026 en Río de Janeiro reveló que alrededor de 77,000 niños menos recibieron tratamiento contra el VIH apoyado por Estados Unidos en el año hasta octubre de 2025, en comparación con el periodo fiscal anterior. El análisis, basado en datos del Plan de Emergencia del Presidente de Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR), mostró una caída del 14% interanual en la cobertura pediátrica.

Los investigadores señalaron que la reducción está vinculada a recortes y cambios en la ayuda exterior del gobierno de Donald Trump, aunque advirtieron que se necesitan datos más detallados a nivel de país para evaluar el impacto completo.

Impacto en países afectados

El estudio analizó 21 países con más de 2,000 niños en tratamiento respaldado por PEPFAR. En 20 de ellos se registró una disminución. Sudáfrica fue el más afectado, con cerca de 30.000 niños menos atendidos, lo que representa un descenso del 45%. También se reportaron reducciones significativas en Zimbabue, Kenia y Malaui.

Los descensos fueron más pronunciados de lo previsto en Uganda, Haití, Zambia, Sudáfrica y Kenia, lo que sugiere que la reducción de fondos tuvo un impacto mayor al esperado en la cobertura pediátrica.

El profesor Kenneth Ngure, coautor del estudio y especialista en salud global de la Universidad de Agricultura y Tecnología Jomo Kenyatta, señaló: “Son señales, no un veredicto. Pero los niños no pueden esperar”. Otros informes, incluidos los de ONUSIDA, también han advertido sobre brechas en la respuesta al VIH tras los recortes en la financiación internacional.

Si bien algunos Gobiernos nacionales y otros donantes pudieron haber intervenido para mantener a los niños en tratamiento, el estudio subraya que la reducción de apoyo estadounidense representa un riesgo para la continuidad de la atención.

Con información de Reuters.