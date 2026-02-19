Papa Léon XIV se lamenta por cenizas del mundo que arde

ROMA.— El papa León XIV presidió su primer Miércoles de Ceniza, retomando una de las tradiciones más antiguas de la Iglesia: la procesión penitencial.

El Pontífice salió de la Basílica de San Anselmo junto a los cardenales y religiosos benedictinos y dominicos, para caminar hasta la basílica de Santa Sabina, reviviendo una práctica que se remonta al siglo IV.

“Esta procesión no era guiada por un Papa desde el 2019, que fue la última vez que Francisco pudo hacer el recorrido caminando”.

La imagen del Papa avanzando en silencio guiado por el canto de las letanías por las calles del Aventino, una de las siete colinas de Roma, marcó un momento simbólico de unidad de la iglesia.

Ya en Santa Sabina, León XIV presidió la misa, recordando el sentido profundo de la Cuaresma y en particular recibir las cenizas en un mundo herido por la violencia.

“El peso de un mundo que arde, de ciudades enteras desintegradas por la guerra: las cenizas del derecho internacional y de la justicia entre los pueblos, las cenizas de ecosistemas enteros y de la concordia entre las personas…”

El Papa fue el primero a recibir las cenizas y luego la impuso a los cardenales y a muchos de los presentes.

Para el vaticanista Sergio Mora, este gesto tiene una fuerza especial.

“Es bonito que el mismo Pontífice, una de las personas más potentes e influyentes del mundo, se hace poner las cenizas, recordando justamente que al final de cuentas todos somos cenizas…”

Centenares de fieles siguieron la ceremonia desde el exterior de la iglesia. Entre ellos, peregrinos llegados de distintos países.

“Me da pena no haber podido tenerlo un poquito más cerca, pero es igual, ha sido maravilloso para mí y para toda mi familia…”

Así inició oficialmente la Cuaresma en Roma, recordando el llamado a la conversión en estos 40 días de preparación hacia la Pascua.

Combaten deepfakes

El papa León XIV instó a las organizaciones católicas a incluir en sus sitios web el enlace al canal de noticias oficiales del Vaticano, mientras la Santa Sede lucha contra la avalancha de contenido generado por inteligencia artificial (IA) en línea.

Vatican News, el medio de comunicación de la Santa Sede, informó que el Pontífice había escrito a los obispos invitándolos a utilizar ese servicio en los sitios web de parroquias, diócesis y asociaciones católicas.

La idea es ofrecer un canal constantemente actualizado con videos autorizados del Papa, así como discursos, anuncios, textos e historias de los medios oficiales del Vaticano, en 40 idiomas.

León afirmó que se trataba de una “herramienta de evangelización” y “una forma para que sus parroquias y comunidades obtengan constantemente información de la fuente primaria”.

Andrea Tornielli, director editorial del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, afirmó que la nueva iniciativa “puede servir para combatir el fenómeno de las noticias falsas”.

Con información de AFP