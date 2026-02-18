Comienza huelga en Argentina contra reforma laboral de Milei

El gobierno de Argentina enfrenta este jueves una huelga general de 24 horas convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), en coincidencia con el debate en la Cámara de Diputados de una reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei y aprobada la semana pasada por el Senado.

El paro comenzó a las 00:01 horas locales y se extenderá durante toda la jornada. La central obrera considera que el proyecto contiene disposiciones que afectan derechos laborales.

Cancelaciones y afectaciones

La protesta impactó distintos sectores. Aerolíneas Argentinas informó la cancelación de 255 vuelos, lo que afecta a aproximadamente 31 mil pasajeros.

Sindicatos del transporte de pasajeros confirmaron su adhesión a la medida, con el objetivo de reducir la circulación en los principales centros urbanos.

También se sumaron trabajadores portuarios, quienes paralizan terminales estratégicas como la de Rosario, uno de los principales complejos agroexportadores del país.

La sesión en la Cámara de Diputados está prevista para iniciar a las 14:00 horas locales. Se prevé que la discusión pueda extenderse hasta la madrugada, como ha ocurrido en debates legislativos recientes. Postura sindical y antecedentes

El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, señaló que la protesta busca expresar rechazo a la reforma. La última huelga general convocada por la central fue el 10 de abril de 2025, aunque tuvo acatamiento parcial debido a la falta de adhesión de parte del transporte público.

Le queremos decir al Gobierno que el pueblo le dio el voto no para que le quite derechos", dijo este miércoles Cristian Jerónimo, cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien auguró que la medida de fuerza será "contundente".

Aunque la convocatoria oficial es sin movilización, organizaciones sindicales y agrupaciones políticas anunciaron marchas hacia la Plaza del Congreso, en el centro de Buenos Aires.

La semana pasada, durante el debate en el Senado, se registraron manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía y la detención de alrededor de 30 personas.

El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado en el que advirtió a la prensa sobre posibles situaciones de riesgo y delimitó una zona específica para la cobertura periodística en inmediaciones del Congreso.

Contenido de la reforma

El proyecto en discusión contempla, entre otros puntos:

Reducción de indemnizaciones.

Posibilidad de pagos en especie.

El Ejecutivo sostiene que la reforma busca reducir la informalidad laboral, que supera el 40% del mercado de trabajo, y fomentar la creación de empleo mediante la disminución de cargas para empleadores.

Para avanzar en la cámara baja, el oficialismo retiró un artículo aprobado en el Senado que reducía el salario a entre 50% y 75% durante licencias médicas.

Milei busca cambios estructurales

La reforma laboral forma parte del paquete de cambios estructurales que el presidente Milei busca consolidar en la segunda mitad de su mandato, tras el resultado favorable para el oficialismo en las elecciones legislativas de octubre de 2025.

El mandatario sigue la discusión desde Washington, donde participa en una reunión internacional convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El gobierno busca que la iniciativa quede aprobada antes de finalizar febrero, previo al discurso anual del 1 de marzo ante el Congreso, con el que se abrirán las sesiones ordinarias.

En paralelo, sindicatos señalan que la economía enfrenta caída en la actividad industrial, cierre de empresas y pérdida de empleos, mientras el Ejecutivo sostiene que las medidas apuntan a estabilizar el mercado laboral y atraer inversiones.

RLO