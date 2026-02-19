Las Madres Buscadoras apoyan en caso Guthrie

TUCSON, Arizona.– El colectivo Madres Buscadoras de Sonora comenzará el rastreo de la estadunidense desaparecida Nancy Guthrie, en Arizona y Sonora, tras una solicitud de colaboración de periodistas y familiares de la víctima.

Las activistas comenzarán el rastreo desde las inmediaciones del domicilio de Guthrie, en Tucson, a través de integrantes del colectivo que radican en Estados Unidos. Además, extenderán su labor hasta la región fronteriza a través de mujeres que radican en diversos municipios de Sonora.

Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo, informó que recibió una solicitud de apoyo a través de redes sociales y a su teléfono particular para que ayuden en la búsqueda de la mujer privada de su libertad desde el pasado 31 de enero en Tucson.

Los rastreos de Nancy en Arizona serán iniciados por Lidia Hernández, una madre buscadora que desde hace más de cinco años viaja periódicamente de Estados Unidos a México para tratar de localizar a Jorge Hernández, su hijo desaparecido.

Ayer, medios estadunidenses reportaron que el FBI solicitó apoyo en la investigación al gobierno en México.

Tras lo cual, Excélsior consultó al vicefiscal de investigaciones de la Fiscalía de Justicia, si nuestro país ha recibido solicitudes de colaboración por parte de agencias estadunidenses, pero negaron que exista información al respecto.

En el mismo sentido, la Fiscalía General de Justicia en Sonora descartó que hasta la fecha, la dependencia haya recibido solicitud formal de colaboración, asistencia o intercambio de información por parte de autoridades estadounidenses.

“La FGJES reitera que, en caso de recibirse una petición oficial a través de los canales institucionales correspondientes, se atenderá con plena disposición y en el marco de sus atribuciones legales y los mecanismos de cooperación vigentes”, informó.

El caso de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión de la cadena NBC, Savannah Guthrie, está siendo investigado por el FBI y el Sheriff del condado de Pima como un secuestro, aunque no hay datos oficiales de la solicitud de rescate. La mujer fue vista por última vez a 100 kilómetros de la frontera.