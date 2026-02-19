Acuerdan cooperación en lucha contra narcotráfico

CARACAS.— El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, se reunió con el gobierno interino de Venezuela, a cargo de Delcy Rodríguez, en vísperas de un debate para la aprobación de una ley de amnistía general.

Donovan estuvo acompañado por el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire.

El general sostuvo una reunión con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad”, apuntó la embajada de Estados Unidos en un comunicado.

Las partes “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, señaló por su parte el gobierno venezolano.

Estados Unidos, que dice estar a cargo de la Venezuela pos Nicoás Maduro, autorizó a la firma francesa Maurel&Prom a operar en el país y se suma así a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

Este deshielo diplomático se ve respaldado por importantes movimientos en el sector energético, bajo la premisa de una transición hacia una Venezuela pos Nicolás Maduro. Estados Unidos ha extendido autorizaciones a empresas internacionales, sumando recientemente a la firma francesa Maurel&Prom a la lista de operadoras en suelo venezolano, donde ya figuran gigantes como BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell. Estos movimientos económicos no solo buscan estabilizar el mercado energético, sino consolidar la influencia de las potencias occidentales en la recuperación económica del país caribeño.