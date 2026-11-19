El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, descartó este jueves pedir al Congreso que autorice el ingreso de soldados estadunidenses para combatir al narcotráfico.

El secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, quien visitará este jueves la vecina Honduras, planteó meses atrás la posibilidad de ejecutar en Guatemala acciones militares contra el crimen organizado. Sin embargo, para ello se requeriría la autorización del legislativo, donde el oficialismo apenas tiene una fracción de diputados.

El mandatario socialdemócrata respondió ante la prensa sobre la posibilidad de solicitar el aval legislativo.

"No hay ninguna intención de solicitar al Congreso la autorización para la operación de fuerzas militares", dijo Arévalo en rueda de prensa.

Arévalo sostuvo que la policía y el ejército tienen la capacidad para enfrentar este problema. Su país integra la coalición Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadunidense, Donald Trump.

Respecto a un ataque ejecutado a finales de septiembre, que dejó ocho fallecidos, versiones anónimas involucraron a militares guatemaltecos y mencionaron la supuesta presencia de agentes estadunidenses. El presidente indicó que esas declaraciones están ahora en manos de la fiscalía, que será la encargada de sacar las conclusiones correspondientes.

Estado de sitio y cárteles bajo la lupa

Washington designó "organizaciones terroristas" a tres cárteles guatemaltecos el pasado viernes, incluido el de la familia Lorenzana, que opera en el departamento de Zacapa. Allí Arévalo declaró el estado de sitio el sábado último debido a la violencia del narcotráfico.

La medida, que restringe derechos civiles y dio paso a un amplio despliegue militar, fue anunciada un día después de que pistoleros asesinaran a cinco personas en una aldea de Zacapa. Al menos una docena de personas más, incluido un diputado, fueron asesinadas en las últimas semanas en esa región y en el vecino departamento de Izabal, también bajo estado de sitio.

Los tres grupos designados son Los Lorenzana, Los Huistas y Los Mendoza, y el Departamento de Estado afirma que mantienen estrechos vínculos con cárteles mexicanos.

En agosto, Hegseth dijo en Panamá que Guatemala había aceptado operaciones conjuntas con EEUU, pero Guatemala lo negó, según AP. La oficina de Arévalo ha recordado que la Constitución exige el voto de dos tercios del Congreso para desplegar fuerzas militares extranjeras.