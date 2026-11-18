El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este miércoles que Washington y Venezuela firmaron un acuerdo para ampliar la cooperación militar, el paso más reciente en una creciente presencia estadunidense en el país sudamericano desde la destitución del expresidente Nicolás Maduro en enero.

Desde Caracas, y junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Hegseth señaló que el acuerdo abarca el entrenamiento conjunto, el intercambio de inteligencia y otros aspectos de la colaboración entre ambas fuerzas armadas. Rodríguez afirmó que el pacto ayudará a hacer frente a amenazas comunes y a fortalecer la formación de los militares venezolanos.

Ninguno de los dos ofreció más detalles sobre el acuerdo. Hegseth estuvo primero en el palacio presidencial de Miraflores con Rodríguez y luego en la embajada de Estados Unidos en Caracas.

En Miraflores, el secretario de Defensa expresó su intención de profundizar la alianza:

"Esperamos profundizar nuestra cooperación y nuestra alianza en materia de defensa, aprovechando la experiencia de las fuerzas armadas y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, junto con las grandes capacidades de sus propias fuerzas militares", dijo Hegseth.

Washington amplía su influencia petrolera

Estados Unidos ya ejerce una influencia cada vez mayor en Venezuela, particularmente en el sector petrolero. Desde la salida de Maduro, los funcionarios estadunidenses han actuado con rapidez para definir el rumbo del país, con especial énfasis en la política energética y las inversiones.

Ese papel se amplió considerablemente en agosto, con un acuerdo que otorga a la productora North American Blue Energy Partners (NABEP) acceso a largo plazo a 17 campos petroleros, que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de petróleo del país, mediante una alianza clave con el gobierno estadunidense. Estados Unidos obtuvo una participación de 35 por ciento en la empresa matriz de NABEP.

Alejandro Betancourt, el empresario venezolano que controla NABEP y figura clave del acuerdo que permitió a Washington acceder a aproximadamente una quinta parte de las reservas probadas de Venezuela, fue visto el miércoles tanto en el palacio presidencial como en la embajada estadunidense.

Betancourt dijo a periodistas que conversó con Hegseth sobre el avance de la cooperación petrolera, sin mayores detalles. Añadió que NABEP prevé producir más de 250 mil barriles diarios de petróleo para finales de año, a medida que se prepara la disposición de unas 10 macollas.

Esa cifra superaría los 224 mil barriles diarios que la empresa produjo a mediados de octubre, según sus propios datos.

Rodríguez celebra el reinicio de la cooperación

Rodríguez, que asumió el poder tras la captura de Maduro, celebró el reinicio de la cooperación militar:

"La posibilidad nuevamente de reforzar la capacitación de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar acceso a nuevas tecnologías, es muy beneficiosa para nuestro funcionario militar", señaló Rodríguez.

La visita de Hegseth a Caracas coincidió con su llegada prevista a Colombia este mismo miércoles, donde tiene programada la entrega de equipo militar y la discusión de la cooperación en seguridad con Bogotá.