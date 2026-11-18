El secretario de Defensa estadunidense, Pete Hegseth, llegó a Colombia la tarde del miércoles tras una sorpresiva parada en Venezuela, en medio de conversaciones entre Washington y Bogotá para realizar operaciones militares conjuntas contra grupos narcotraficantes.

Colombia es uno de los aliados más estrechos de Estados Unidos en la región y está en plena ofensiva militar contra los grupos armados desde la llegada al poder, en agosto, del derechista Abelardo de la Espriella.

Bogotá se unió al Escudo de las Américas y a la Coalición de las Américas contra los Cárteles (ACCC), ambas alianzas impulsadas por el presidente Donald Trump e integradas por una veintena de países.

Hegseth promete "cazar" a los narcoterroristas

Hegseth habló junto a ministros colombianos y prometió una ofensiva coordinada, siempre dentro del marco legal de cada nación.

"En cada país, de acuerdo con las leyes de cada país, pero trabajando juntos, vamos a encontrar, vamos a cazar, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas", dijo Hegseth.

El jefe del Pentágono agregó que cada país busca negar un refugio seguro a los cárteles, con respeto a la soberanía nacional.

"Cada país quiere negar un refugio seguro a esos cárteles, respetando la soberanía, las leyes, la Constitución y el Congreso de cada país, pero uniéndose y trabajando juntos para enfrentar a un enemigo común de una manera que nunca antes había ocurrido", dijo el jefe del Pentágono.

Bogotá pasará por el Congreso

Tras una reunión a puertas cerradas, el canciller colombiano, Omar Bula, señaló que el gobierno buscará la aprobación del Congreso para realizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos.

Bula dijo que el presidente De la Espriella dejó clara su posición soberana ante Hegseth.

"Ha sido muy claro sobre la posición soberana de este país y está muy claro también para el secretario de guerra (Defensa, ndlr) después de la conversación que sostuvimos", afirmó Bula.

El canciller subrayó que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto requerirá el aval legislativo, mientras Hegseth asentía con la cabeza.

"Sabemos que cualquier decisión del Ejecutivo en este contexto tendrá que pasar por el Congreso de la República", agregó Bula.

Al término de la declaración conjunta, el ministro de Defensa colombiano, Jorge Eduardo Mora, agradeció a Hegseth la entrega de un avión militar Hércules C-130. Las autoridades también anunciaron que Medellín será sede de la próxima reunión del Escudo de las Américas en 2027.

Horas antes, Hegseth realizó una visita sorpresiva a Venezuela, donde fue recibido por la presidenta interina Delcy Rodríguez y anunció un acuerdo de cooperación militar entre ambos países.

Hegseth efectúa este viaje a Sudamérica tras escapar a un voto de censura en el Congreso de Estados Unidos por la guerra en Irán y por ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que han dejado más de 200 muertos. Según medios estadunidenses, el jefe del Pentágono también contempla una parada en Ecuador.