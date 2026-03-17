Precio del petróleo sigue al alza por guerra en Irán; alcanza los 103 dólares por barril

Los precios del petróleo subieron el martes luego de nuevos ataques contra infraestructuras de crudo en Oriente Medio y el persistente bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del transporte mundial de crudo.

La cotización del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, avanzó un 3.20 por ciento hasta 103.42 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en abril, ganó un 2.90 por ciento hasta 96.21 dólares.

En el decimoctavo día del conflicto en Oriente Medio, "el mercado petrolero sigue influido por las perturbaciones observadas en el suministro, a las que se suman nuevos ataques contra las infraestructuras" de crudo, resumió para la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Ya golpeada la víspera, la zona industrial petrolera de Fuyaira, en la costa este de Emiratos Árabes Unidos, fue objeto de un nuevo ataque con drones que provocó un incendio.

Este centro neurálgico petrolero es esencial para el país, ya que permite desviar parte de los barriles actualmente bloqueados por la casi parálisis del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a los países de la OTAN a ayudar a Estados Unidos a asegurar esta vía marítima estratégica.

Pero las reacciones al respecto han ido de la prudencia al rechazo categórico", señaló Carsten Fritsch, de Commerzbank. Berlín, Londres y París se han mostrado más que reservados.

El presidente del Parlamento iraní advirtió por su parte el martes que el estrecho de Ormuz no volverá a funcionar como antes de la guerra, sin dar más detalles.

A medida que pasan los días, resulta cada vez más difícil compensar la pérdida de barriles" vinculada a la guerra en Oriente Medio, indicó Lipow.

Según el analista, si el conflicto se prolonga "tres o cuatro semanas más" el precio del barril podría alcanzar los 120 dólares.

Para paliar las consecuencias económicas del conflicto, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas. Es una decisión de una magnitud sin precedentes desde hace medio siglo, y la AIE está dispuesta a liberar aún más.

Con información de AFP.