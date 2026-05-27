Ponen bajo lupa a los abogados de inmigración; política antifraude en EU

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ordenó reforzar las acciones contra abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes fraudulentas de asilo, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para endurecer la política migratoria y acelerar las deportaciones masivas.

De acuerdo con un memorando citado por la cadena CBS News, el asesor jurídico general del DHS, James Percival, instruyó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a desarrollar “políticas antifraude” dirigidas a detectar y sancionar la presentación de casos de asilo considerados infundados.

La directiva sostiene que algunos abogados han convertido las solicitudes de asilo en una “práctica habitual”, argumentando de manera sistemática que casi cualquier migrante indocumentado enfrenta persecución o tortura en su país de origen debido a factores como raza, religión u opiniones políticas.

Aunque la medida no crea nuevas sanciones penales o administrativas específicas contra los litigantes, sí ordena al ICE utilizar con mayor frecuencia las herramientas legales ya existentes para investigar y actuar contra quienes presenten información falsa ante los tribunales migratorios.

De acuerdo con la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse en Nueva York, hasta marzo de este año, había al menos 3 mil 288 casos pendientes en las cortes de inmigración, de los cuales unas 2 mil 318 son solicitudes de asilo que no han sido revisadas y/o resueltas.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), una agencia del Departamento de Justicia nombró a 77 jueces de inmigración; se trata de la promoción más grande de nuevos magistrados en la historia del país.