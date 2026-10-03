Policía dice que protestas estudiantiles en Francia están "fuera de control"; más de 5 mil detenidos

El movimiento de protesta estudiantil que se ha extendido por toda Francia está ahora "fuera de control", dijo el sábado el jefe de la policía de París, que instó a los manifestantes a volver a las acciones pacíficas y advirtió de que las autoridades responderían con firmeza ante la violencia y el vandalismo.

La policía antidisturbios se enfrentó el viernes a estudiantes de secundaria en toda Francia y los sindicatos convocaron una huelga de profesores, mientras el Gobierno del presidente Emmanuel Macron luchaba por contener unas protestas cada vez más violentas por las condiciones en las aulas y la financiación.

Desde el lunes, unas 5 mil personas, en su mayoría adolescentes, han sido detenidas en todo el país y decenas han resultado heridas.

Sindicatos de profesores convocaron una huelga en medio de las protestas estudiantiles en Francia. REUTERS

Agathe Foucault, portavoz de la policía nacional, dijo el sábado a la emisora RTL que más de 600 agentes de policía también habían resultado heridos.

Se han producido agresiones contra profesores y ciudadanos, mientras que los daños materiales se estiman en decenas de millones de euros.

El jefe de policía de París, Patrice Faure, en una carta abierta publicada en X antes de las nuevas protestas previstas a partir del próximo martes, dijo que quienes habían iniciado el movimiento ya no lo controlaban y pidió a los estudiantes que abandonaran los cierres de colegios y los disturbios en favor de formas pacíficas de protesta.

"Es hora de volver a formas pacíficas de acción", escribió Faure, señalando que los padres también tenían la responsabilidad de alejar a sus hijos de lo que describió como la influencia de los "alborotadores profesionales" y sus simpatizantes.

Los sindicatos estudiantiles han convocado una jornada nacional de manifestaciones para el martes. Las autoridades de seguridad temen que una protesta organizada en el centro de París, en particular, pueda dar lugar a nuevos actos de violencia, ante la preocupación de que grupos anarquistas de extrema izquierda puedan apropiarse del movimiento.

Los estudiantes que bloquean los colegios han expresado su indignación por el hacinamiento en las aulas, la escasez habitual de profesores y el mal estado de los edificios, y culpan de ello a años de falta de inversión.