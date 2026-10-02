Protestas estudiantiles se intensifican en Francia; profesores amenazan con huelga nacional

Las protestas estudiantiles que comenzaron la semana pasada en la región de París se extendieron este viernes por distintas ciudades de Francia y derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios, en medio de un creciente malestar por las condiciones en las escuelas y el financiamiento de la educación pública.

En Estrasburgo, las calles fueron cubiertas por gas lacrimógeno, mientras que en Marsella manifestantes lanzaron fuegos artificiales contra los cordones policiales. En Rennes, al oeste, se reportó la quema de papeleras.

En Pantin, en las afueras de París, algunos manifestantes incendiaron objetos, entre ellos vallas, y lanzaron petardos contra agentes antidisturbios antes de retirarse del lugar.

Uno de los incidentes más graves se registró en La Ciotat, cerca de Marsella, donde un joven habría rociado gasolina sobre un profesor, según un portavoz de la autoridad educativa de la región.

BFM TV difundió un video en el que se observa a un hombre llevándose las manos al rostro después de que una persona encapuchada y con mascarilla le arrojara un líquido desde una botella. Reuters señaló que no pudo verificar de manera independiente las circunstancias de las imágenes.

Gobierno denuncia escalada de violencia

La escalada de los disturbios llevó al Gobierno del presidente Emmanuel Macron a convocar una reunión de crisis. Una fuente cercana al primer ministro afirmó que las protestas habían dejado de ser únicamente un movimiento de reivindicación y habían adquirido características de violencia urbana.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, sostuvo que las manifestaciones habían sido aprovechadas por personas ajenas al movimiento estudiantil.

Darmanin declaró a la emisora RTL que alrededor de 2 mil personas, principalmente adolescentes, habían sido detenidas desde el comienzo de las protestas. También planteó que los padres de los menores responsables de daños a la propiedad deberían asumir los costos de las reparaciones.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, informó que 65 trabajadores del sector educativo habían resultado heridos durante los disturbios, entre ellos 40 directores de centros escolares.

Además, unas 400 escuelas secundarias, aproximadamente una de cada 10 del país, permanecieron cerradas este viernes debido a los disturbios. Geffray pidió a los padres que evitaran que sus hijos participaran en las manifestaciones.

Reclamos por las condiciones en las escuelas

Los estudiantes que participan en los bloqueos han expresado su preocupación por el hacinamiento en las aulas, la falta recurrente de profesores y el deterioro de las instalaciones escolares. Los manifestantes atribuyen estos problemas a años de insuficiente inversión en el sistema educativo.

Algunos padres también han respaldado las movilizaciones. Vincent Martin, por ejemplo, se manifestó junto a su hija frente al instituto Hélène Boucher, en París, y consideró legítimas las demandas estudiantiles para mejorar las condiciones de aprendizaje.

Policías antidisturbios se despliegan en calles francesas ante la escalada de violencia en las manifestaciones por la educación pública. REUTERS

Sin embargo, algunos estudiantes consultados por Reuters a principios de esta semana dijeron que no participarían en las movilizaciones del viernes debido al aumento de los episodios violentos.

Mientras continúan las protestas estudiantiles, los sindicatos de profesores convocaron a una huelga nacional para el próximo martes, una semana después de que los trabajadores del sector público realizaran su propia jornada de paro.

Con información de Reuters.