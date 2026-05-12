Instalan biblioteca con millones de páginas sobre Jeffrey Epstein y Trump

Una organización dedicada a promover la transparencia en Estados Unidos instaló en Nueva York una biblioteca temporal que reúne alrededor de 3.5 millones de páginas relacionadas con el caso del fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, en una exposición que también pone el foco en su antigua relación con el presidente Donald Trump.

La muestra lleva el nombre de “Sala de lectura conmemorativa Donald J. Trump y Jeffrey Epstein” y fue organizada por el Institute for Primary Facts, una organización con sede en Washington que asegura buscar una mayor rendición de cuentas en torno a casos de corrupción y abuso de poder.

En total, la biblioteca reúne 3 mil 437 volúmenes compuestos por documentos judiciales, archivos públicos y expedientes vinculados al caso Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba acusaciones por tráfico sexual de menores.

La verdad es difícil de negar cuando está impresa y encuadernada para ser consultada”, señala uno de los mensajes visibles dentro de la exposición.

Además de los documentos, los organizadores instalaron una extensa línea de tiempo que detalla la relación entre Epstein y Trump durante los años noventa, cuando ambos formaban parte de círculos de élite en Nueva York y Florida.

Trump ha sostenido públicamente que rompió relación con Epstein mucho antes de que el financiero enfrentara problemas legales y ha negado haber tenido conocimiento de los delitos sexuales que posteriormente salieron a la luz.

Biblioteca incluye memorial para víctimas y mensajes de protesta

La exposición también incluye un memorial simbólico dedicado a las víctimas de Epstein. Detrás de unas cortinas fueron colocadas veladoras y un espacio donde visitantes pueden escribir mensajes relacionados con el caso y con la exigencia de transparencia.

Se puede juzgar a una sociedad por la forma en la que trata a sus víctimas”, puede leerse en una de las notas colocadas por asistentes.

Otro de los mensajes visibles en el lugar exige la publicación completa de los archivos y critica al mandatario estadounidense.

El memorial simbólico incluye veladoras y notas dedicadas a las víctimas de Epstein. AFP

“Publiquen los archivos y sáquenlo de su cargo”, escribió uno de los visitantes.

David Garrett, uno de los impulsores del proyecto, explicó que la intención de la muestra es utilizar espacios físicos para ayudar al público a comprender cómo operan las redes de poder y corrupción en Estados Unidos.

Somos una organización prodemocracia, con el objetivo de educar al público utilizando este tipo de museos temporales y otras experiencias presenciales para ayudar a la gente a entender la corrupción en Estados Unidos”, declaró Garrett.

“Creo que hace falta una verdadera protesta pública”, añadió. “Y, en cierto modo, lo que intentamos hacer aquí fue ayudar a suscitar esa indignación”.

Aunque la biblioteca contiene millones de páginas, el acceso directo a los documentos está restringido para la mayoría del público. Los organizadores señalaron que la medida busca proteger la identidad de algunas víctimas cuyos nombres todavía aparecen sin censura en ciertos expedientes publicados por el Departamento de Justicia.

Únicamente abogados, periodistas y algunos profesionales acreditados pueden consultar directamente los volúmenes completos.

La instalación permanecerá abierta al público hasta el próximo 21 de mayo y las visitas deben programarse previamente mediante registro en línea.

La exposición ha provocado una nueva ola de atención mediática sobre el caso Epstein y sobre las relaciones que el financiero mantuvo durante años con empresarios, políticos y figuras influyentes de Estados Unidos y otros países.

El caso continúa generando controversia años después de la muerte de Epstein, especialmente por las teorías y cuestionamientos sobre posibles redes de protección política y empresarial alrededor del financista.