Trump dice que Estados Unidos podría verse obligado a atacar de nuevo a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que su país podría verse obligado a lanzar un nuevo ataque contra Irán. En declaraciones desde la Casa Blanca, aseguró que estuvo a punto de ordenar una ofensiva militar, decisión que pospuso apenas una hora antes de ejecutarla.

Según dijo, los líderes iraníes están “suplicando” llegar a un acuerdo, pero si este no se concreta, habrá una acción militar “en dos o tres días, quizá el viernes, el sábado, el domingo, o a principios de la próxima semana”, subrayando que Washington no permitirá que Teherán desarrolle un arma nuclear.

La propuesta presentada por Irán a Estados Unidos contempla el levantamiento de sanciones, la liberación de fondos congelados, el fin del bloqueo marítimo y la retirada de fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a su territorio.

Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores, explicó además que Teherán exige indemnizaciones por los daños de la guerra y el cese de los conflictos en frentes como Líbano.

Estados Unidos e Irán siguen sin llegar a un acuerdo

El lunes, Trump había señalado que estaría dispuesto a aceptar un acuerdo que impida a Irán obtener armas nucleares, pocas horas después de anunciar la suspensión de un ataque militar previsto para ese mismo día, con el objetivo de dar espacio a las negociaciones.

Fuentes iraníes de alto rango indicaron que Washington ha mostrado cierta flexibilidad al permitir actividades nucleares pacíficas bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, aunque solo ha accedido a liberar una cuarta parte de los activos congelados en fases progresivas.

Irán insiste en que se reconsidere esa postura y en que se levanten las sanciones marítimas. Las cuestiones más delicadas, como el enriquecimiento de uranio, se han dejado para rondas posteriores de diálogo.

Mientras tanto, el conflicto ya ha tenido un fuerte impacto económico. Según un análisis de Reuters, las pérdidas globales ascienden a unos 25.000 millones de dólares. Empresas de Estados Unidos, Europa y Asia reportan alzas en los precios de la energía, interrupciones en las cadenas de suministro y bloqueos en rutas comerciales por el cierre del estrecho de Ormuz.

Al menos 279 compañías han adoptado medidas defensivas para mitigar el impacto financiero, que incluyen recortes de producción, despidos temporales, suspensión de dividendos y recompras de acciones, además de la aplicación de recargos por combustible y solicitudes de ayuda gubernamental de emergencia.

Con información de Reuters.