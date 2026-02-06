Pobladores reparten salvajemente un pastel en Brasil; cubetas y ollas vuelan por los aires | VIDEO

Durante la celebración del 267 aniversario del municipio de Macapá, en el norte de Brasil, el tradicional pastel conmemorativo provocó momentos de tensión y desorden entre los asistentes.

Las autoridades locales habían colocado un enorme pastel de varios metros de longitud como parte del festejo oficial, invitando a los pobladores a participar en su reparto. Sin embargo, la dinámica pronto se desbordó cuando decenas de personas intentaron obtener una porción al mismo tiempo, generando empujones y caos.

Festejo que se volvió viral en redes

Videos difundidos en redes sociales muestran a la multitud utilizando manos, recipientes improvisados e incluso botes para llevarse parte del postre. El entusiasmo colectivo provocó que varias personas terminaran encima del pastel, que finalmente cayó al suelo junto con la mesa que lo sostenía.

Lejos de detenerse, el hecho de que el pastel estuviera en el suelo no fue impedimento para algunos asistentes, quienes continuaron tomando porciones entre risas y gestos de celebración. La escena, compartida masivamente en plataformas digitales, generó reacciones divididas entre quienes lo vieron como un momento festivo y quienes lo calificaron como un acto de desorden.

El pastel que buscaba romper un récord

La celebración en Macapá, localidad del estado brasileño de Pará, incluía la preparación de un pastel de varios metros de largo con el que se pretendía romper un récord local. Sin embargo, el entusiasmo de los habitantes terminó por arruinar la presentación.

Centenares de personas se abalanzaron sobre el postre con las manos, recogedores y hasta con botes, lo que provocó que decenas fueran empujadas sobre la mesa y que el pastel terminara en el suelo.

Una tradición en el norte de Brasil

Aunque las imágenes han causado conmoción y asombro en distintas partes del mundo, algunos internautas brasileños señalaron que este tipo de escenas son relativamente comunes en el norte del país, donde compartir grandes pasteles en celebraciones públicas forma parte de las costumbres locales.

La viralidad del evento ha puesto en debate la manera en que se organizan estas celebraciones y la falta de control en el reparto de alimentos en actos multitudinarios.

A pesar del caos, hasta el momento no se tiene reporte de personas lesionadas. Tampoco ha habido un pronunciamiento oficial del ayuntamiento de Macapá, que decidió continuar con las celebraciones de manera normal.