Un video difundido en redes sociales expuso un episodio de violencia dentro del Destiny Development Center, en Inglewood, California. En las imágenes se observa cómo una maestra pierde el control y arroja un zapato contra una niña de cinco años, provocando su llanto inmediato. El ataque ocurrió frente a otras dos trabajadoras que permanecieron pasivas, sin intervenir ni auxiliar a la menor.

El material audiovisual, descrito como “perturbador” por la comunidad, muestra el instante en que la empleada lanza el calzado directamente hacia la pequeña.

Más allá del golpe físico, lo que generó mayor indignación fue el daño emocional causado a una niña que debía estar bajo el cuidado de profesionales. La reacción de la menor, sumida en un llanto profundo, reflejó el miedo y la vulnerabilidad a las que fue expuesta dentro del aula.

Un video en Inglewood muestra a una maestra lanzando un zapato a una niña de 5 años, generando indignación y una investigación oficial Especial

Cámaras de seguridad registraron la agresión

La familia de la víctima expresó su consternación no solo por el ataque, sino también por la actitud de las otras trabajadoras presentes. Kira Townsend, tía de la niña, señaló que la falta de reacción sugiere que este tipo de conductas eran toleradas en el lugar. “Su reacción me demuestra que se sentían cómodas con lo que hacían”, afirmó, cuestionando cómo es posible presenciar un abuso y no detenerlo.

Ante la polémica, la directora del centro, Danielle Williams, aseguró que lo ocurrido no refleja los valores de la institución. En sus declaraciones, atribuyó el incidente a una “mala contratación” y defendió que, tras décadas de experiencia, su compromiso con el bienestar infantil se mantiene firme. Sin embargo, para los padres de familia, el despido de las trabajadoras involucradas es apenas el inicio de un proceso que debe garantizar seguridad plena en la guardería.

Investigación de las autoridades

El caso fue asumido por el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, cuyos detectives revisan el video y entrevistan a padres de otros menores para determinar si existieron antecedentes similares. La familia de la niña ha manifestado que no descansará hasta que las tres mujeres enfrenten consecuencias legales, buscando establecer un precedente que impida que personas violentas trabajen en centros educativos.

La tía de la víctima recordó que al inscribir a un niño en una escuela se espera que sea tratado con respeto y protección, algo que quedó ausente en este caso.

La comunidad de Inglewood exige ahora una revisión más estricta de las licencias de operación y una vigilancia constante que garantice que los espacios educativos sean realmente seguros para los menores.