Petro confirma la muerte en México de Santiago Gallón, implicado en el asesinato de Andrés Escobar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este viernes sobre la muerte en México de Santiago Gallón Henao, un narcotraficante vinculado con el asesinato del futbolista Andrés Escobar, ocurrido en Medellín en 1994 tras el autogol que el jugador marcó contra Estados Unidos en el Mundial de ese año. Petro señaló directamente a Gallón como autor intelectual del crimen que sacudió al país y al mundo del fútbol.

El asesinato de Andrés Escobar, defensor de la selección colombiana y jugador del Atlético Nacional, se produjo el 2 de julio de 1994, apenas diez días después del autogol que significó la eliminación de Colombia en la fase de grupos del Mundial. Versiones de la época indican que Santiago Gallón y su hermano Pedro David increparon e insultaron al futbolista en una discoteca de Medellín.

El chófer de los hermanos, Humberto Muñoz, admitió haber disparado contra Escobar, supuestamente para defender a sus jefes. Fue condenado en 1995 a 43 años de cárcel, aunque recuperó la libertad en 2005 tras una reducción de pena.

La trayectoria de Santiago Gallón

Gallón vivía en México desde hacía varios años y fue encontrado muerto el miércoles en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. Según fuentes de seguridad, recibió al menos un disparo de bala.

El presidente Petro recordó que en 2007 denunció a Gallón en un debate sobre paramilitarismo en Antioquia, señalando su participación en la convivir “El Cóndor”, organización que posteriormente se integró al bloque paramilitar Metro y que fue exterminada por el Bloque Central Bolívar.

Petro afirmó que Gallón asesinó a Escobar “por celos en una discoteca” y que el hecho “acabó con la imagen internacional del país”.

Investigaciones y antecedentes criminales

Santiago y Pedro David Gallón fueron investigados por encubrimiento en el caso Escobar y pasaron 15 meses en prisión, aunque nunca fueron juzgados. En 2015, ambos fueron incluidos en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por narcotráfico, al ser señalados como miembros de La Oficina de Envigado, organización criminal heredera del Cártel de Medellín.

Otro de sus hermanos, José Guillermo Gallón Henao, fue extraditado a Estados Unidos en 2011, acusado de mantener negocios con el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Hasta el momento, ni la Fiscalía ni la Cancillería de México han respondido a solicitudes de comentarios sobre el caso. Las autoridades mexicanas mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio.

Con información de Reuters