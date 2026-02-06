Francia y Canadá abren consulados en Groenlandia; refuerzan respaldo frente a Trump

Francia y Canadá inauguraron este viernes 06 de febrero de 2026 nuevos consulados generales en Nuuk, capital de Groenlandia, en un movimiento diplomático que refuerza el reconocimiento internacional del gobierno groenlandés y envía una señal política clara de respaldo a la soberanía danesa frente a las ambiciones de Estados Unidos sobre la isla ártica.

La apertura simultánea de ambas representaciones ocurre en un contexto de tensión geopolítica creciente en el Ártico, tras las reiteradas declaraciones del presidente estadunidense Donald Trump, quien ha insistido en su interés por tomar el control de Groenlandia, un territorio estratégico por su posición geográfica, sus recursos naturales y su valor militar.

“Es una victoria para los groenlandeses ver a dos países aliados abrir representaciones diplomáticas en Nuuk”, afirmó Jeppe Strandsbjerg, politólogo de la Universidad de Groenlandia.

Groenlandia, un territorio estratégico por su posición geográfica. AFP.

¿Cuál es la importancia de estos nuevos consulados en Groenlandia?

Según el académico, la presencia diplomática de Francia y Canadá constituye un reconocimiento explícito del papel político del gobierno local y fortalece su capacidad para actuar como interlocutor internacional.

Strandsbjerg añadió que “los groenlandeses agradecen enormemente el apoyo frente a los comentarios” del presidente Trump, quien en enero aseguró haber establecido junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, un “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia.

Aunque los detalles de dicho marco nunca fueron aclarados, el anuncio generó preocupación en Dinamarca y en varios países europeos.

Tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado cualquier concesión en materia de soberanía, una posición respaldada por la Unión Europea.

En este contexto, el nombramiento de Jean-Noël Poirier como cónsul general de Francia en Groenlandia ha sido interpretado como una nueva señal del apoyo europeo.

“Lo primero es escuchar a los groenlandeses, comprender su posición y confirmarles nuestro apoyo, siempre en coordinación con la parte danesa”, declaró Poirier antes de partir hacia Nuuk.

Respaldo internacional ante la ofensiva de Trump a Groenlandia

La decisión de Francia de abrir un consulado había sido anunciada en junio de 2025, durante una visita oficial del presidente Emmanuel Macron a la isla.

Según el Ministerio francés de Exteriores, el consulado tiene como objetivos reforzar los lazos bilaterales, apoyar misiones científicas, facilitar la instalación de empresas francesas y subrayar el respeto a la integridad territorial del Reino de Dinamarca.

Con esta iniciativa, Francia se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia.

Por su parte, Canadá había confirmado a finales de 2024 su intención de abrir un consulado general en el inmenso territorio ártico, con el fin de consolidar la cooperación política, económica y cultural con Groenlandia.

La inauguración contó con la presencia de una delegación canadiense encabezada por la ministra de Exteriores, Anita Anand, y marca el primer consulado canadiense en la isla desde la Segunda Guerra Mundial.

Ambos consulados dependerán administrativamente de las embajadas de Francia y Canadá en Copenhague. Para la diplomacia groenlandesa, esta presencia extranjera directa representa también una herramienta de aprendizaje institucional.

“Es la ocasión de entrenarse para la independencia manteniendo relaciones directas”, explicó Strandsbjerg.

En la misma línea, Christine Nissen, analista del think tank Europa, señaló que Groenlandia, en el marco de su búsqueda de mayor soberanía, buscará intensificar contactos directos con países europeos.

Actualmente, el territorio cuenta con representaciones ante la Unión Europea, Estados Unidos, Islandia y, desde 2024, con una oficina de la Comisión Europea, consolidando progresivamente su perfil internacional en el escenario ártico.