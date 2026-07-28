Suben a 13 los muertos por terremoto de magnitud 7.1 en Japón | VIDEOS

Los equipos de rescate mantienen una intensa búsqueda entre los escombros de un centro comercial colapsado en el sur de Japón, luego del terremoto de magnitud 7.1 que sacudió la prefectura de Kumamoto y dejó al menos 13 personas muertas, más de un centenar de heridos y miles de evacuados.

Las autoridades advirtieron que aún hay personas atrapadas, mientras continúan las réplicas y las labores de emergencia.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó este miércoles que el saldo de víctimas aumentó a 13 fallecidos y reconoció que los daños son de gran magnitud en varias zonas de la isla de Kyushu.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón:

Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras".

Rescatistas aceleran la búsqueda de sobrevivientes

Uno de los puntos más críticos se localiza en un centro comercial operado por la empresa Aeon, en la localidad de Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto. El inmueble sufrió el colapso de uno de sus pisos y posteriormente una explosión que destruyó techos y paredes, dejando expuesta parte de su estructura metálica.

La empresa informó que la explosión ocurrió después de que clientes y trabajadores fueran evacuados.

Portavoz de Aeon:

"La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal".

Las autoridades confirmaron que dos personas murieron en el inmueble y que ocho más fueron rescatadas, cinco de ellas lesionadas.

Aunque en un principio se habló de entre 20 y 30 personas atrapadas, la policía señaló posteriormente que la cifra sería menor, aunque considera que algunos empleados permanecen bajo los escombros.

El acceso al edificio continúa siendo complicado debido al riesgo de nuevos derrumbes, lo que ha dificultado el ingreso de los equipos de rescate.

En otro incidente relacionado con el sismo, una chimenea colapsó en una fábrica de papel ubicada en la ciudad de Yatsushiro. Dos personas quedaron en paro cardiorrespiratorio y otras nueve permanecen desaparecidas, de acuerdo con las autoridades locales.

Miles de personas permanecen en refugios tras el sismo

El terremoto ocurrió el martes a las 16:27 horas locales y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El movimiento alcanzó el nivel máximo de 7 en la escala japonesa Shindo, que mide la intensidad con la que se perciben los sismos y su potencial destructivo.

Tras el temblor, la JMA emitió una alerta de tsunami que fue retirada poco después, mientras la región continuó registrando múltiples réplicas.

Las imágenes difundidas por medios japoneses mostraron incendios, puentes parcialmente destruidos, edificios con graves daños estructurales y vagones de tren de carga volcados como consecuencia del movimiento telúrico.

El portavoz del gobierno, Minoru Kihara, informó que además de los 13 muertos, siete personas permanecen gravemente heridas y otras 29 presentan lesiones leves. También indicó que hasta la mañana de este miércoles había 9 mil 186 personas refugiadas en 506 centros de evacuación distribuidos en cinco prefecturas.

La primera ministra advirtió que las operaciones de rescate continúan bajo una intensa ola de calor y pidió tanto a la población como al personal de emergencia extremar precauciones para evitar golpes de calor durante las labores.

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón:

"Aún hay personas a la espera de ser rescatadas, por lo que nos enfrentamos a una verdadera carrera contra el tiempo".