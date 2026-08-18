Venezuela exporta a Estados Unidos la mitad de su producción petrolera

Aproximadamente la mitad de la producción petrolera de Venezuela se está exportando a Estados Unidos, dijo el martes el subsecretario de Energía Kyle Haustveit.

"En los últimos meses, hemos visto que más de 500 mil barriles (por día), aproximadamente la mitad de la producción venezolana, se exportan a Estados Unidos a las refinerías construidas específicamente para ese crudo", afirmó Haustveit en Houston, añadiendo que el país produce actualmente alrededor de 1.25 millones de bpd.

Por su parte, Jovanny Martínez, vicepresidente ejecutivo de la petrolera estatal PDVSA, afirmó que la producción de crudo de Venezuela alcanzaría mil 245 millones de bpd a finales de agosto y que las exportaciones del país han aumentado un 19.7 por ciento este año.

Añadió que el país necesita diluyentes para los crudos más pesados, los cuales deberían desarrollarse en Venezuela.

Martínez también señaló que las refinerías del país deberían ampliarse y afirmó que la producción de combustible de Venezuela ha aumentado un 12.9 por ciento en lo que va del año, suministrando un 5.4 por ciento más de combustible al mercado interno.

El funcionario destacó la reforma a la ley de hidrocarburos, que se dio tras 20 años de estricta nacionalización y expropiación de activos que pertenecían a empresas extranjeras, incluidas Exxon Mobil y ConocoPhillips, que no han sido completamente compensadas luego de años de arbitrajes y demandas.

Venezuela tiene un déficit en el mercado domestico de gas natural de 500 millones de pies cúbicos diarios, agregó Martínez.