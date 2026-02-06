Falla mecánica deja a 67 personas atrapadas en teleférico de Gore Mountain, Nueva York

El miércoles 4 de febrero, un operativo de emergencia se desplegó en la estación de esquí Gore Mountain, ubicada al norte de Nueva York, luego de que una falla mecánica provocara la detención del sistema de góndolas y dejara a 67 personas atrapadas a más de 20 metros de altura durante cerca de cinco horas. Entre los afectados se encontraban adultos y niños, quienes permanecieron suspendidos en el aire mientras se organizaba la evacuación.

El desperfecto se originó por la desalineación de un conjunto de ruedas en la estructura de la góndola Northwoods, lo que activó de inmediato los sistemas automáticos de seguridad y forzó la detención total del mecanismo.

El incidente ocurrió poco después del mediodía, cuando 20 cabinas quedaron detenidas en pleno trayecto. Los ocupantes permanecieron suspendidos hasta 21 metros sobre la nieve, en temperaturas bajo cero. Sin embargo, las cabinas cerradas ofrecieron protección suficiente para evitar episodios de hipotermia. La estación confirmó que no se registraron heridos durante el incidente.

Una falla mecánica en el teleférico de Gore Mountain, Nueva York, dejó a 67 personas atrapadas; todas fueron rescatadas sin heridos. Especial

El operativo de rescate

La evacuación fue coordinada por la Autoridad Regional de Desarrollo Olímpico del Estado de Nueva York (ORDA) y el Departamento de Conservación Ambiental (DEC). Los equipos especializados ascendieron a las torres de soporte para acceder a cada góndola y aseguraron a los pasajeros con arneses antes de descenderlos uno por uno mediante técnicas de cuerda.

La operación contó también con el apoyo de la patrulla de esquí de la estación, que colaboró en la logística y asistencia durante el procedimiento. En total, las 67 personas fueron evacuadas de manera ordenada y sin incidentes médicos, según testigos presenciales.

Preparación previa y eficacia del rescate

De acuerdo con medios locales como WNYT y CNY Central, el personal de la estación y los guardabosques habían completado en noviembre pasado un entrenamiento específico sobre evacuaciones en góndolas. Este factor fue clave para que el operativo se ejecutara con rapidez y precisión, garantizando la seguridad de los pasajeros.

El DEC explicó que este tipo de ejercicios se realizan de manera anual para mantener la preparación ante emergencias similares, lo que permitió que la evacuación se desarrollara sin complicaciones.

La ORDA emitió un comunicado en el que destacó la actuación de su equipo: “Nuestro equipo de operaciones de montaña ejecutó la evacuación y los huéspedes recibieron apoyo durante todo el proceso. La seguridad es nuestra máxima prioridad y nuestro personal está plenamente capacitado y experimentado para gestionar este tipo de situaciones”.

Las autoridades subrayaron que la coordinación entre los distintos cuerpos de rescate fue fundamental para evitar lesiones y garantizar que todos los pasajeros fueran atendidos adecuadamente.

Inspección y reapertura del sistema

Una vez completado el rescate, la góndola fue sometida a una inspección técnica exhaustiva. La ORDA aseguró que el sistema fue reparado y se realizaron pruebas de funcionamiento antes de reabrirlo al público al día siguiente. No se detectaron daños estructurales adicionales y la estación retomó sus operaciones regulares tras la aprobación de los técnicos responsables.