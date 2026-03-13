Pentágono investiga responsabilidad en bombardeo a primaria de Irán: “EU no ataca civiles”

El gobierno de Estados Unidos intensificó la investigación sobre el ataque ocurrido el 28 de febrero contra una escuela primaria en el sur de Irán, después de que informes preliminares y reportes periodísticos apuntaran a que el bombardeo habría sido ejecutado por fuerzas estadounidenses durante operaciones militares en la región.

El incidente ocurrió en la escuela Shajarah Tayyebeh, ubicada en la ciudad de Minab. Autoridades iraníes sostienen que el ataque causó la muerte de más de 170 personas, en su mayoría niñas, además de profesores y familiares que se encontraban en el lugar.

Si se confirma la responsabilidad estadounidense, el caso podría convertirse en uno de los ataques con mayor número de víctimas civiles atribuidos a operaciones militares de Washington en Oriente Medio en las últimas décadas.

La investigación se desarrolla en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán durante la ofensiva denominada Operación Furia Épica, iniciada a finales de febrero.

¿Estados Unidos responsable del bombardeo a escuela en Irán?

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que se ordenó una investigación de mayor nivel para determinar qué ocurrió durante el bombardeo.

La indagatoria será dirigida por un oficial general externo al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), organismo responsable de las operaciones militares estadounidenses en Oriente Medio, con el objetivo de garantizar independencia en el proceso.

“No vamos a dejar que las informaciones nos guíen ni nos obliguen a indicar lo que ocurrió”.

El funcionario subrayó que la investigación no tendrá plazos definidos y que continuará hasta esclarecer todos los elementos del caso.

“La investigación del mando durará todo el tiempo que sea necesario para abordar todas las cuestiones relacionadas con este incidente”.

Hegseth defendió además los protocolos militares utilizados por las fuerzas estadounidenses para la selección de objetivos durante operaciones de combate.

En este conflicto entre nosotros e Irán, solo hay una entidad que nunca ataca a civiles. Literalmente, nunca ataca a civiles. Nosotros no atacamos civiles. Irán sí”

Tras el bombardeo a la escuela primaria Estados Unidos culpó a Irán. Días después miles de iraníes marcahron denunciando el aparente ataque estadunidense. Especial.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses citados por medios internacionales, la investigación abierta por el Pentágono corresponde a un proceso administrativo conocido como “investigación 15-6”, utilizado por las Fuerzas Armadas para analizar incidentes operativos graves.

Este procedimiento suele incluir declaraciones juradas, entrevistas a militares involucrados y análisis de registros operativos, y puede derivar en medidas disciplinarias si se determinan responsabilidades.

La investigación fue ordenada por el jefe del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, después de que concluyera una revisión inicial de los hechos.

Investigación: error de selección de objetivo

Reportes periodísticos basados en fuentes estadounidenses indican que las conclusiones preliminares apuntan a un posible error en la selección del objetivo militar.

Según una investigación publicada por The New York Times, el ataque habría sido ejecutado con un misil de crucero Tomahawk cruise missile, inicialmente dirigido contra una base de la Guardia Revolucionaria iraní situada junto al edificio escolar.

Las coordenadas del objetivo, sin embargo, habrían sido establecidas con datos de inteligencia desactualizados, lo que provocó que el impacto alcanzara la escuela.

Funcionarios estadounidenses citados por el periódico señalaron que la base militar iraní se encontraba contigua al plantel educativo, lo que habría contribuido a la confusión durante la planificación del ataque.

La información coincide con reportes previos publicados por Reuters, que indicaron que los investigadores examinaban la posibilidad de que el bombardeo se hubiera basado en información de objetivos que no distinguía adecuadamente entre instalaciones civiles y militares.

Durante los primeros días posteriores al ataque, el presidente estadounidense Donald Trump sugirió públicamente que Irán podría haber sido responsable del bombardeo.

“No sé nada al respecto”.

El mandatario hizo esa declaración cuando fue consultado por periodistas sobre los informes que apuntaban a la responsabilidad estadounidense.

Posteriormente, Trump afirmó que aceptaría los resultados de la investigación, independientemente de las conclusiones que arroje.

El ataque también ha generado preocupación entre organizaciones dedicadas a la protección de civiles en conflictos armados.

Annie Shiel, directora de defensa estadounidense del Center for Civilians in Conflict, señaló que la apertura de una investigación formal refleja la gravedad del incidente.

“Indica que se reconoce que algo salió mal y que se intenta comprender qué ocurrió y por qué”.

Con información de AFP y Reuters.