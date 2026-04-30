Venezuela anuncia aumento del 26% al salario mínimo

La crisis económica en Venezuela vuelve a colocarse en el centro del debate tras el anuncio de un aumento en los ingresos de los trabajadores, una medida que, aunque presentada como histórica, sigue generando dudas sobre su impacto real en la calidad de vida. En un país marcado por años de inflación extrema y pérdida del poder adquisitivo, cualquier ajuste salarial se analiza con lupa, especialmente cuando no modifica el salario base.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que el llamado “ingreso mínimo integral” pasará de 190 a 240 dólares mensuales, en lo que representa el primer ajuste tras la caída de Nicolás Maduro. Sin embargo, el esquema sigue dependiendo en gran medida de bonificaciones y no de un aumento estructural del salario.

Aumento salarial en Venezuela: más bonos que sueldo real

El anuncio fue presentado como un avance significativo por el gobierno, aunque sin detallar la proporción entre salario base y bonos. En Venezuela, el salario mínimo oficial permanece prácticamente congelado desde hace años y equivale a apenas centavos de dólar, lo que obliga al Estado a complementar los ingresos mediante transferencias adicionales.

El primer anuncio que quiero hacer es que el ingreso mínimo integral alcanzará el equivalente a 240 dólares", indicó Rodríguez, sin ofrecer detalles.

"Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años. No habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel".

Este modelo ha sido criticado por sindicatos y economistas, quienes señalan que las bonificaciones no generan beneficios laborales como prestaciones sociales o pensiones, lo que limita su impacto a largo plazo. A pesar del aumento, el ingreso anunciado sigue lejos de cubrir necesidades básicas.

Según estimaciones privadas, la canasta alimentaria para una familia de cinco personas supera los 600 dólares mensuales, lo que deja en evidencia la brecha entre ingresos y costo de vida. Incluso con el ajuste, millones de trabajadores continúan en una situación de vulnerabilidad económica.

Inflación persistente y presión social creciente

El contexto macroeconómico sigue siendo adverso. De acuerdo con cálculos basados en datos del Banco Central, la inflación anualizada en Venezuela ha alcanzado niveles superiores al 600 por ciento, lo que erosiona rápidamente cualquier incremento nominal en los ingresos.

"Es el aumento más importante en los últimos años", dijo Rodríguez durante una concentración del oficialismo.

Cuando veo a los trabajadores protestando, yo les digo, tienen razón, queremos mejores salarios para los trabajadores. Queremos recuperar plenamente el alcance de lo que significa el salario".

En paralelo, crece el malestar social. Trabajadores del sector público —que suman cerca de tres millones de personas— han intensificado sus reclamos para exigir aumentos directos al salario base, mientras que los pensionados, que rondan los cinco millones, enfrentan condiciones aún más precarias pese al ajuste anunciado a 70 dólares mensuales.

Las protestas recientes en Caracas reflejan esa tensión. Diversos sindicatos intentaron movilizarse hacia el palacio de gobierno para exigir mejoras estructurales, pero la presencia policial impidió el avance de la marcha.

A esto se suma otro factor: la irregularidad en el pago de bonos, que ha generado descontento incluso entre sectores tradicionalmente afines al oficialismo. Analistas advierten que el creciente costo fiscal de estas bonificaciones —que ya asciende a cientos de millones de dólares mensuales— podría volverse insostenible en el mediano plazo.

Con información de AFP y Reuters.