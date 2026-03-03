Bombardeo israelí deja 165 muertos en escuela primaria de Irán; la mayoría niñas

La ciudad de Minab, en el sur de Irán, vivió este martes una jornada de duelo colectivo con un funeral masivo por las víctimas del ataque con misiles que impactó el sábado una escuela primaria de niñas: al menos 165 personas asesinadas.

El episodio se ha convertido en uno de los más mortíferos desde el inicio de la guerra provocada por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

Funeral masivo por niñas

De acuerdo con el fiscal Ebrahim Taheri, el impacto del misil israelí dejó al menos 165 muertos y 96 heridos. La mayoría de las víctimas eran estudiantes que asistían a clases en la primaria Shajare Tayyebeh, alcanzada en la mañana del sábado, primer día laboral de la semana en Irán.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, responsabilizó a Estados Unidos e Israel por el ataque.

“Es un acto barbárico”.

“Nunca se borrará de nuestra memoria”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, publicó en la red social X una imagen del edificio destruido.

“Niños inocentes” fueron asesinados.

Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán sin respuesta”.

El ataque ocurrió en el contexto de bombardeos lanzados el sábado por fuerzas estadunidenses e israelíes contra múltiples objetivos militares y gubernamentales iraníes. Según el Servicio Persa de BBC, la escuela está ubicada cerca de una base de las Guardias Revolucionarias, el complejo del Cuerpo Seyed al-Shohada, en el bulevar Resalat.

El equipo de investigación del medio comparó videos grabados tras el ataque con imágenes satelitales y confirmó la ubicación del plantel junto a un complejo organizativo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Las instalaciones escolares incluían también una clínica, una farmacia y un gimnasio.

Los videos difundidos muestran escenas de rescate entre escombros, con cuerpos y mochilas escolares cubiertas de sangre.

El Comando Central de Estados Unidos señaló que está investigando los reportes del incidente. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Estados Unidos “no atacaría deliberadamente una escuela” y que el Departamento de Defensa revisará “si fue nuestro ataque”.

El ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ninguna operación en la zona.

Medios iraníes también reportaron otros dos ataques contra escuelas en Teherán y Qazvín, aunque hasta ahora no se han publicado imágenes verificadas de esos lugares.

La ONU exige una investigación “pronta, imparcial y exhaustiva”

En el cuarto día de la escalada, la Organización de las Naciones Unidas pidió una investigación independiente sobre lo ocurrido en Minab.

Niñas, pequeñas, al inicio de su jornada escolar, asesinadas de esta manera, con mochilas manchadas de sangre: esto es absolutamente horrendo”.

La declaración fue realizada por Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, quien describió el impacto en la población civil como “palpable” y “totalmente evitable”.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quedó “profundamente conmocionado” y exigió una investigación “pronta, imparcial y exhaustiva”.

La responsabilidad recae en las fuerzas que ejecutaron el ataque para investigarlo. Les instamos a hacer públicos los resultados y a garantizar rendición de cuentas y reparación para las víctimas”.

Shamdasani advirtió que, si los ataques fueron dirigidos deliberadamente contra civiles, podrían constituir graves violaciones del derecho internacional humanitario e incluso crímenes de guerra.

En paralelo, el Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó daños en edificios de entrada de la planta subterránea de enriquecimiento de combustible de Natanz, aunque sin consecuencias radiológicas. La crisis, lejos de contenerse, profundiza la presión internacional por esclarecer responsabilidades y frenar la escalada.