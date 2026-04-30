Trump advierte que podría reiniciar ataques en Irán si fracasan las negociaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que no descarta una eventual reanudación de ataques contra Irán en caso de que las negociaciones en curso no prosperen. “No sé si necesitamos eso… Puede que lo necesitemos”, afirmó al ser consultado sobre el futuro de las conversaciones con Teherán.

Trump aseguró que las pláticas continúan bajo un alto nivel de confidencialidad y rechazó que estén estancadas. “Ellos quieren llegar a un acuerdo desesperadamente”, sostuvo, subrayando que solo él y un reducido grupo de asesores conocen el verdadero estado de las negociaciones.

El mandatario enmarcó la situación actual como un escenario de confrontación. “Estamos en lo que algunos llamarían una guerra”, dijo, destacando que las fábricas de drones iraníes han sido reducidas en un 82% y las de misiles en casi un 90%. “Muchos de sus misiles han sido destruidos… es bastante impresionante lo que ha ocurrido”, agregó.

Críticas a Europa y amenaza de retiro de tropas

Trump también advirtió sobre la posibilidad de retirar fuerzas militares de países europeos en respuesta a lo que calificó como falta de colaboración frente al conflicto con Irán. Señaló directamente a Italia y España, acusándolos de no autorizar el uso de sus bases para operaciones relacionadas con el desbloqueo del Estrecho de Ormuz.

Donald Trump advirtió que podría reiniciar ataques contra Irán si las negociaciones no prosperan y amenazó con retirar tropas de Europa por falta de apoyo. REUTERS

“Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha servido de ninguna ayuda y España ha sido horrible, absolutamente horrible”, declaró. Fue especialmente tajante con España, a la que amenazó con cortar el comercio bilateral y suspenderla de la OTAN.

Respecto a Alemania, Trump criticó al gobierno de Berlín por su “trabajo terrible” en temas migratorios, energéticos y su política hacia Ucrania. Recordó que Estados Unidos mantiene desplegados 3,200 efectivos en España, cerca de 12,000 en Italia y aproximadamente 35,000 en Alemania, lo que convierte a estos países en los principales receptores de militares estadounidenses en Europa occidental.

Respuesta iraní

En paralelo, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Majid Mousavi, advirtió que cualquier nueva ofensiva estadounidense desencadenará una respuesta severa. “Cualquier nueva ofensiva traerá golpes largos y dolorosos sobre posiciones de Estados Unidos en la región”, afirmó, señalando que los ataques no se limitarían a bases militares, sino que podrían alcanzar buques y otras infraestructuras estratégicas.