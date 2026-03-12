Pentágono afirma que guerra contra Irán costó 11 mil 300 mdd en una semana

La primera semana de la guerra contra Irán costó a Estados Unidos más de 11 mil 300 millones de dólares, según informes del Pentágono al Congreso revelados este miércoles por The New York Times.

Citando fuentes anónimas al tanto de la sesión informativa a puerta cerrada desarrollada en la cámara baja el martes, el diario señala que la cifra excluye costos relacionados con la preparación para los ataques, lo que sugiere que los números de la primera semana de ofensiva pueden ser mucho más elevados.

Funcionarios de Defensa habían informado previamente al Congreso que se gastaron municiones por un valor aproximado de 5 mil 600 millones de dólares tan solo en los dos primeros días de combate, según medios estadounidenses, una cifra mucho mayor que las estimaciones públicas anteriores.

La organización independiente de análisis Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, CSIS) de Washington estimó que las primeras 100 horas de la Operación Furia Épica costaron 3 mil 700 millones de dólares, es decir, más de 891 millones de dólares al día.

La mayor parte de estos costos, 3 mil 500 millones de dólares, no se habían presupuestado, según el CSIS.

En promedio EU gasta mil mdd al día en la guerra

La página web Iran War Cost Tracker, que calcula el costo del conflicto en tiempo real, mostraba una cifra de más de 17 mil 000 millones de dólares en su contador alrededor de las ocho horas GMT del jueves.

Según esta página web, Estados Unidos está gastando mil millones de dólares al día en la guerra.

Sin embargo, señala que el costo real de la guerra es probablemente mayor, ya que las cifras no tienen en cuenta los gastos a largo plazo, como la asistencia sanitaria de los veteranos.

Con información de AFP.

*mcam