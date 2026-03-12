Victoria de la Generación Z en Nepal: partido de exrapero convertido en político gana elecciones

El partido centrista nepalés Rastriya Swatantra (también conocido como Partido Nacional Independiente o RSP por sus siglas en inglés), encabezado por el exrapero y político Balandra Shah, obtuvo una mayoría en el parlamento con 182 escaños, informó la Comisión Electoral del país al anunciar el recuento final de los sufragios después de una semana de escrutinio.

Durante la primera ronda de votación, el partido ganó 125 de los 165 escaños en la Cámara de Representantes que son elegidos por votación directa. Los 110 escaños restantes del total de 275 legisladores en la cámara baja del Parlamento nepalés son elegidos por sufragio proporcional. Los resultados publicados hoy confirman la victoria aplastante del RSP, que con 5.13 millones de votos logró sumar 57 escaños, dándole así una mayoría de casi dos tercios, con un voto menos del necesario para impulsar reformas constitucionales sin necesidad de establecer coaliciones.

Este umbral de representatividad de un partido político no se alcanzaba en Nepal desde hace dos décadas y confirma además el hundimiento del establishment político nepalés tradicional. En efecto, el partido del ex primer ministro KP Sharma Oli, el Partido Comunista de Nepal, solo obtuvo 1.45 millones de sufragios, llevándolo a un total de 25 diputados en la Cámara de Representantes. Los otros dos partidos históricos quedaron igualmente marginados: el Congreso de Nepal (el más antiguo del país) con 38 escaños y el partido maoísta con 17 diputados.

¿Por qué estas elecciones están siendo calificadas como una victoria mayor para la “Generación Z” en Nepal?

En septiembre del año pasado, el país vivió una insurrección masiva, liderada en gran parte por jóvenes de la Generación Z (que incluye a personas nacidas entre 1997 y 2012).

Conocida como la primera gran revolución de la Generación Z, fue catalizada por la prohibición de redes sociales por parte del gobierno del entonces primer ministro KP Sharma Oli. Sin embargo, las protestas crecieron y se ampliaron rápidamente para incluir otras reivindicaciones centrales de la juventud nepalésa, como la corrupción, la censura y el desempleo.

Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía dejaron entre 19 a 72 muertos y cientos de heridos. REUTERS

Es importante recordar que Nepal cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del mundo, con aproximadamente 56 por ciento de sus habitantes menores de 30 años, según datos oficiales de 2021. Esta gran representación demográfica le ha dado un peso considerable a las voces de los jóvenes nepaleses.

Las protestas del 8 y 9 de septiembre de 2025, donde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía, consiguieron la destitución del primer ministro y el llamado a una nueva ronda de elecciones el año siguiente.

¿Y por qué un rapero se ha vuelto una figura tan influyente en el panorama político nepalés?

Balandra Shah, conocido profesionalmente como Balen, es un ingeniero, político y rapero nepalí. Fue candidato a primer ministro durante las elecciones legislativas de 2026 y se perfila como el nuevo jefe de gobierno después de la victoria aplastante de su partido en las votaciones.

Su trayectoria poco convencional y su apoyo a las reivindicaciones de las protestas de 2025 le han ganado el favor de varios sectores de la población nepalesa, especialmente entre los jóvenes. REUTERS

Aun si técnicamente es más un “milenial” que miembro de la “Generación Z” (nació en 1990), Shah ya era una figura reconocida entre la juventud nepalésa gracias a su carrera como rapero. Su interés por la música comenzó desde joven y lanzó su primer sencillo, “Sadek Balak”, en 2012. Saltó a la fama en el hip hop nepalés después de su aparición en la serie de YouTube de batallas de rap “Raw Bars”.

En 2022, dio inicio a su trayectoria política al presentarse a las elecciones para alcalde de Katmandú, convirtiéndose en el primer candidato independiente elegido para la alcaldía de la capital nepalésa.

Tras encabezar las protestas en 2025, Balen ya se perfilaba como uno de los favoritos para ser el nuevo primer ministro después de la renuncia de Sharma Oli. El 28 de diciembre abandonó su puesto como alcalde y se unió oficialmente al partido centrista RSP, que lo nominó como candidato al poder ejecutivo.

La entrada y el nombramiento de Shah fueron vistos por analistas como factores que permitieron una revitalización del partido en un momento crítico de su historia, debido a controversias legales que enfrentaba su fundador, Rabi Lamichane, por acusaciones de fraude y malversación de fondos.

Balendra Shah, fue acompañado por Rabi Lamichhane, presidente del partido Rastriya Swatantra (RSP), durante su campaña para las elecciones generales de este año. Kirtipur, Kathmandu, 28 de febrero 2026. REUTERS

Si bien el creador del partido sigue siendo oficialmente su presidente, Balandra Shah se convirtió en la imagen pública dominante del RSP, lo que le permitió atraer la participación masiva de jóvenes y mujeres, así como la de minorías nacionales y de la diáspora nepalésa en la región.

Estas elecciones son consideradas por expertos como las más abiertas en Nepal en dos décadas. Su victoria podría marcar un punto de inflexión en la trayectoria de ese país, que además de encontrarse entre dos potencias mundiales emergentes (India y China), llevaba lastrando una inestabilidad política y económica considerable y un éxodo importante de su juventud en búsqueda de mejores oportunidades fuera del país.